Водитель Ушаковой в суде рассказал об избиениях со стороны компании Кокорина и Мамаева

Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, в ходе судебного заседания рассказал подробности инцидента с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, а также их компанией.

По его словам, он попросил девушку, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения, выйти из машины. После этого мужчины проявили агрессию.

Как заявил Соловчук в ходе суда, члены компании Кокорина и Мамаева били его ногами и руками.

Отмечается, что футболисты обвиняются в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и Виталия Соловчука.

Ранее сообщалось, что слушания по делам Мамаева и братьев Кокориных проходят параллельно.