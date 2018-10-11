Водитель Ушаковой в суде рассказал об избиениях со стороны компании Кокорина и Мамаева

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Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, в ходе судебного заседания рассказал подробности инцидента с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, а также их компанией.
Водитель Ушаковой в суде рассказал об избиениях со стороны компании Кокорина и Мамаева
  • Александр Кокорин
  • © Илья Питалёв / РИА Новости

По его словам, он попросил девушку, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения, выйти из машины. После этого мужчины проявили агрессию.

Как заявил Соловчук в ходе суда, члены компании Кокорина и Мамаева били его ногами и руками.

Отмечается, что футболисты обвиняются в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и Виталия Соловчука.

Ранее сообщалось, что слушания по делам Мамаева и братьев Кокориных проходят параллельно.

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