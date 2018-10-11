Водитель Ушаковой в суде рассказал об избиениях со стороны компании Кокорина и Мамаева
- Александр Кокорин
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По его словам, он попросил девушку, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения, выйти из машины. После этого мужчины проявили агрессию.
Как заявил Соловчук в ходе суда, члены компании Кокорина и Мамаева били его ногами и руками.
Отмечается, что футболисты обвиняются в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и Виталия Соловчука.
Ранее сообщалось, что слушания по делам Мамаева и братьев Кокориных проходят параллельно.