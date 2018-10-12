Кокорин и Мамаев доставлены в карантинные камеры СИЗО «Бутырка»
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- РИА Новости
Футболистов поместили в разные камеры, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы УФСИН по Москве Сергея Цыганкова.
По его словам, их осмотрел медицинский работник.
«Они обеспечены всем необходимым, и у каждого имеется индивидуальное спальное место», — добавил Цыганков.
Уточняется, что Кокорины и Мамаев могут пробыть в карантинном отделении до 10 суток, затем их распределят в общие камеры.
Футболисты обвиняются в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
11 октября братья Кокорины и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря 2018 года.
Их адвокаты заявили о намерении обжаловать решение суда.
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