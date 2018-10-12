Источник сообщил, что Кокорин и Мамаев будут содержаться в разных камерах изолятора
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В одну камеру подельников не помещают», — отметил источник.
В отношении Кокорина и Мамаева было возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве. В изоляторе временного содержания футболисты будут находиться до 8 декабря 2018 года.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что в команде не обсуждали тему Кокорина и Мамаева.