Источник сообщил, что Кокорин и Мамаев будут содержаться в разных камерах изолятора

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, арестованные на два месяца по решению суда после серии драк в Москве, будут содержаться в разных камерах изолятора.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В одну камеру подельников не помещают», — отметил источник.

В отношении Кокорина и Мамаева было возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве. В изоляторе временного содержания футболисты будут находиться до 8 декабря 2018 года.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что в команде не обсуждали тему Кокорина и Мамаева.