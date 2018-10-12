Источник сообщил, что Кокорин и Мамаев будут содержаться в разных камерах изолятора

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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, арестованные на два месяца по решению суда после серии драк в Москве, будут содержаться в разных камерах изолятора.
Источник сообщил, что Кокорин и Мамаев будут содержаться в разных камерах изолятора
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В одну камеру подельников не помещают», — отметил источник.

В отношении Кокорина и Мамаева было возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве. В изоляторе временного содержания футболисты будут находиться до 8 декабря 2018 года.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что в команде не обсуждали тему Кокорина и Мамаева.

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