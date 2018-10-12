Мамаев получил первую передачу после перевода в СИЗО «Бутырка»

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Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщил, что футболист «Краснодара» Павел Мамаев получил первую передачу после заключения в камеру карантинного блока московской «Бутырки».
Мамаев получил первую передачу после перевода в СИЗО «Бутырка»
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Мамаев уже получил первую передачу. Все трое (Мамаев и братья Александр и Кирилл Кокорины. — RT) на условия содержания не жалуются», — приводит слова Мельникова «Интерфакс».

11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря 2018 года по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее СМИ сообщили, в каких условиях содержатся под стражей футболисты Кокорин и Мамаев.

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