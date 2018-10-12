СМИ сообщили, в каких условиях содержатся под стражей футболисты Кокорин и Мамаев

Стали известны условия, в которых содержатся футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, помещённые под арест в камеры карантинного блока московской «Бутырки».

Как сообщает радио «Комсомольская правда», игроки размещаются в образцово-показательном блоке «Бутырки», где обычно проводят экскурсии.

Отмечается, что в двуместных камерах, в которые поместили игроков, есть телевизоры и холодильники.

11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря 2018 года по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее сообщалось, что защита Мамаева подаст апелляцию на арест 15 октября.