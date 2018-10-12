Суд арестовал ещё одного человека по делу о драке с участием Мамаева и Кокорина

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Тверской суд Москвы арестовал на срок до 8 декабря Александра Протасовицкого, проходящего по делу о драке с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Суд арестовал ещё одного человека по делу о драке с участием Мамаева и Кокорина
  • © Андрей Старостин
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы суда.

«Тверской суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Александра Протасовицкого меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 8 декабря», — уточнила собеседница агентства. 

По её словам, молодому человеку инкриминируется совершение преступления по ч. 2. ст. 213 УК России («Хулиганство»).

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также Павел Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря.

Они обвиняются в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Экс-арбитр ФИФА, судья международной категории Сергей Хусаинов в беседе с НСН оценил ситуацию вокруг футболистов.

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