Самедов призвал не делать поспешных выводов в ситуации с Кокориным и Мамаевым

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов рассказал о своём отношении к скандалу вокруг нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Самедов призвал не делать поспешных выводов в ситуации с Кокориным и Мамаевым
  • РИА Новости

Кокорин и Мамаев арестованы на два месяца по обвинению в избиении нескольких человек утром 8 октября.

«Произошедшая ситуация с ребятами поражает до глубины души. Мы знаем их не один год. Я знаю их и как профессионалов, и как людей. Должна быть очень веская причина, чтобы парни так поступили», — написал Самедов в своём Instagram.

Он отметил, что шумиха общественности вокруг скандала выходит за разумные пределы. Полузащитник «Спартака» обратился к общественности и призвал не торопиться с выводами по поводу этой ситуации. 

«Давайте не будем делать поспешных выводов. Правосудие и линчевание стоят по разные стороны!» — заключил Самедов.

Ранее «Зенит» убрал баннер с изображением Кокорина из аэропорта Пулково.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить