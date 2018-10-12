Самедов призвал не делать поспешных выводов в ситуации с Кокориным и Мамаевым

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов рассказал о своём отношении к скандалу вокруг нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Кокорин и Мамаев арестованы на два месяца по обвинению в избиении нескольких человек утром 8 октября.

«Произошедшая ситуация с ребятами поражает до глубины души. Мы знаем их не один год. Я знаю их и как профессионалов, и как людей. Должна быть очень веская причина, чтобы парни так поступили», — написал Самедов в своём Instagram.

Он отметил, что шумиха общественности вокруг скандала выходит за разумные пределы. Полузащитник «Спартака» обратился к общественности и призвал не торопиться с выводами по поводу этой ситуации.

«Давайте не будем делать поспешных выводов. Правосудие и линчевание стоят по разные стороны!» — заключил Самедов.

Ранее «Зенит» убрал баннер с изображением Кокорина из аэропорта Пулково.