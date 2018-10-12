«Зенит» убрал баннер с изображением Кокорина из аэропорта Пулково
- © Dmitry Golubovich
- globallookpress.com
Кокорин вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым арестован на два месяца по обвинению в избиении нескольких человек в Москве.
Вместо изображения Кокорина на баннере появилось фото форварда Артёма Дзюбы.
Ранее нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, а также младшего брата Кокорина Кирилла доставили в камеры карантинного блока московской «Бутырки».