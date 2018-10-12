«Зенит» убрал баннер с изображением Кокорина из аэропорта Пулково

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Футбольный клуб «Зенит» принял решение убрать баннер с изображением нападающего Александра Кокорина из аэропорта Пулково.
«Зенит» убрал баннер с изображением Кокорина из аэропорта Пулково
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

Кокорин вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым арестован на два месяца по обвинению в избиении нескольких человек в Москве.

Вместо изображения Кокорина на баннере появилось фото форварда Артёма Дзюбы.

Ранее нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, а также младшего брата Кокорина Кирилла доставили в камеры карантинного блока московской «Бутырки».

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