«Зенит» убрал баннер с изображением Кокорина из аэропорта Пулково

Футбольный клуб «Зенит» принял решение убрать баннер с изображением нападающего Александра Кокорина из аэропорта Пулково.

Кокорин вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым арестован на два месяца по обвинению в избиении нескольких человек в Москве.

Вместо изображения Кокорина на баннере появилось фото форварда Артёма Дзюбы.

Ранее нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, а также младшего брата Кокорина Кирилла доставили в камеры карантинного блока московской «Бутырки».