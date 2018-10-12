Кадыров объявил о примирении Нурмагомедова и Тимати

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о примирении чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и известного рэп-исполнителя Тимати (Тимура Юнусова).

«Главное в нашей жизни — взаимопонимание. Оно невозможно без обоюдного стремления к истине. При этом должен быть кто-то, кто возьмёт на себя миссию по достижению такой богоугодной цели в отношениях между людьми. И Хабиба, и Тимура я считаю своими братьями. В данный момент после общения с ними я испытываю естественную человеческую радость от того, что это самое взаимопонимание достигнуто», — говорится в сообщении, опубликованном в Instagram Кадырова.

В преддверии боя Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором в защиту титула чемпиона UFC между ним и Тимати возник конфликт из-за отмены концерта Егора Крида в Махачкале, причиной которой, по мнению исполнителя стал именно спортсмен.

Ранее сообщалось, что Кадыров подарил Нурмагомедову автомобиль за победу над Макгрегором.