Александр Емельяненко высказался о скандале вокруг Кокорина и Мамаева
- РИА Новости
«Ну у нас как: каждый, кто идёт по улице и пнёт мяч, такие вот. Это больше новость ради сенсации — пополоскать, перемыть кости. Что я тут могу сказать — приглашаю ребят, которые похулиганили, даже не в октагон, а в спортзал — пусть там выпускают накопившееся», — приводит слова Емельяненко Sport24.
Он отметил, что арест Мамаева и Кокорина может стать правильным уроком для них в плане воспитания, осознания и понимания того, что у них было и что может быть.
«Думаю, они посидят, подумают, почитают, пообщаются с людьми, сделают правильные выводы и подобным образом впредь вести себя не будут», — добавил боец.
11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря 2018 года по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Ранее сообщалось, что Мамаев получил первую передачу после перевода в СИЗО «Бутырка».