«Мера наказания не должна определяться эмоциями общества»: что говорят о Кокорине и Мамаеве после их ареста

Вратарь сборной России Владимир Габулов отметил, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин не должны подвергаться столь резкому осуждению со стороны общественности, так как они «простые люди и склонны совершать ошибки». С голкипером солидарен и бывший тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу. По его мнению, разбирательство должно завершиться «рукопожатием и денежной компенсацией». Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности «помочь молодым людям безболезненно вернуться в нормальную жизнь», трудоустроив их в грозненский «Ахмат».

С момента заключения под стражу полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, обвиняемых в хулиганстве, прошло два дня, а шумиха вокруг их поступка не утихает до сих пор. Болельщики и люди, далёкие от спорта, наблюдают за развитием беспрецедентной в отечественном футболе ситуации, а эксперты дают свою оценку происходящему.

Как в любом резонансном случае, мнения сторонних наблюдателей разделились. Так, депутат Государственной думы РФ Михаил Старшинов резко раскритиковал поведение спортсменов, отметив, что оно является следствием «смеси головокружения от успеха и отсутствия воспитания».

«Жуткая гопота, других слов у меня нет. Просто отвратительно это всё. Не знаю, что ещё к этому можно добавить», — заявил политик в эфире телеканала «Россия 24».

Однако в защиту футболистов выступили некоторые представители мира спорта, включая вратаря Владимира Габулова.

«Ребята глубоко раскаиваются и сожалеют о своём поступке. Наказание должно быть объективным, а не основываться на давлении и эмоциях общества, которое жаждет самого сурового итога. Ребята — публичные персоны. Но в первую очередь они люди и так же, как и все, могут совершать ошибки», — написал Габулов на своей странице в Instagram.

С голкипером солидарен бывший тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу.

«Если бы в этом инциденте был замешан обычный человек, то все бы закончилось рукопожатием и денежной компенсацией. Не хочу оправдывать действия Александра и Павла, но мне хочется защитить их. Очень важно оставаться справедливыми», — цитирует наставника сборной Турции ТАСС.

Разумеется, многих интересует, что ожидает Кокорина и Мамаева в ближайшем будущем. В соответствии с правилами, установленными в СИЗО, спортсмены, а также остальные фигуранты дела 10 дней будут находиться на карантине. Затем их переведут в общие отделения. Если сейчас их сокамерниками являются ранее не судимые граждане, то в дальнейшем подобное гарантировать будет сложнее, о чём рассказала заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва.

«Там могут быть бомжи, которые давно не мылись, наркоманы, пьяницы — вся эта категория, с которой Мамаев и Кокорин в обычной жизни вряд ли когда-нибудь сталкивались», — поделилась своим мнением правозащитник.

Однако ответственный секретарь общественно-наблюдательной комиссии Иван Мельников поспешил заверить, что и в дальнейшем у футболистов не должно возникнуть никаких проблем. Во-первых, решение о том, в каком окружении будет находиться подсудимый, принимает специалист, анализирующий его психологическое состояние на этапе карантина. Во-вторых, в связи с общественным резонансом футболисты будут помещены в спецблок, доступ к которому ограничен, а «общение с заключёнными сведено к минимуму».

Что касается свиданий с родственниками, то порядок посещения напрямую зависит от следователя.

«Обычно раз за месяц дают видеться с близкими. Могут разрешить телефонные разговоры. В этом случае гражданина отводят к специальному телефону-автомату, он покупает карточку и через телефон звонит. Лимит — не более 15 минут в сутки. Но здесь снова нужно разрешение», — приводит слова Мельникова Sports.ru.

Скандально известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, уже оказывавшийся в схожем положении, прокомментировал постановление суда о заключении Кокорина и Мамаева под стражу, отметив, что не стоит верить слухам об условиях в российских тюрьмах.

«В целях воспитания это правильный урок обоим. Думаю, они посидят, подумают, почитают, пообщаются с людьми, сделают правильные выводы и подобным образом впредь вести себя не будут. А все условия у них для этого будут, ведь в СИЗО есть всё, что дозволено российским законодательством. Никаких ужасов нет», — цитирует Емельяненко Sport24.

Футболисты будут находиться под стражей в течении двух месяцев. Адвокаты обоих подсудимых сошлись во мнении, что данное решение было принято под влиянием общественности, которая активно встала на защиту пострадавшей стороны. Юрист Татьяна Стукалова, ранее отказавшаяся защищать интересы Кокорина, на своей странице в Instagram заявила, что вынуждена поменять своё решение.

«Порождается противоправная практика по заключению под стражу людей по просьбам неограниченного круга лиц. Я до конца рассчитывала, что этого не произойдёт. Избрание меры пресечения в виде содержания под стражей является исключительной мерой, избираемой при невозможности применения других мер. Как адвокат, вижу необходимость противостояния не ограниченному законом, субъективному усмотрению следствия, вне зависимости от содеянного», — написала специалист.

С коллегой солидарен и Игорь Бушманов, в настоящее время защищающий интересы Мамаева.

«По составу статьи «Хулиганство» максимальная мера пресечения в большинстве случаев — домашний арест. В практике бывало, когда тот же Тверской суд избирал в виде меры пресечения содержание под стражей, но в дальнейшем апелляционные станции суда эти решения отменяли. Надеюсь, в нашем случае следующие инстанции подойдут к мере пресечения более гуманно, а следствие к тому времени уже разберётся с истинной картиной данного дела», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».

В свою очередь, адвокат одного из потерпевших Дениса Пака Наталья Шатихина выразила уверенность в том, что постановление суда является закономерным.

«Это совершенно типичная для современного общества ситуация. Мы должны сделать так, чтобы подобных ситуаций не происходило. Чтобы возникло чёткое понимание: если ты пристаешь к другим людям в публичном месте, за это последует наказание. Насилие у многих становится нормой и даже предметом бравады», — приводит слова Шатихиной «Спорт-Экспресс».

Беспокойство по поводу будущего футболистов выразил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Политик призвал общественность снизить градус порицания и рассказал о том, что готов помочь обоим футболистам с адаптацией в обществе после истечения срока наказания.

«Обычно, выйдя на свободу, человек оказывается в новой изоляции. На этот раз от него отворачивается общество. Я посоветовался с руководством футбольного клуба «Ахмат», мы готовы при любом исходе уголовного дела, когда Александр Кокорин и Павел Мамаев окажутся на свободе, трудоустроить их в нашей команде. Заявляю ответственно, что мы не ждём от них никакой звёздной игры и забитых мячей. Наша цель — помочь молодым людям безболезненно вернуться в нормальную жизнь», — написал Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».