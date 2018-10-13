Александр Емельяненко рассказал, как Кокорину и Мамаеву стоит вести себя в СИЗО «Бутырка»

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал несколько советов нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву по поведению в СИЗО «Бутырка».
Александр Емельяненко рассказал, как Кокорину и Мамаеву стоит вести себя в СИЗО «Бутырка»
  • РИА Новости

«Никаких проблем у них возникнуть не должно. Им нужно влиться в коллектив. Попадая туда, надо понимать, что все равны. На мерседесе за тобой никто не приедет, чтобы отвезти на тренировку. Есть вещи, куда не надо лезть, — туда не надо. А так все равны — коллектив. И объяснят, и подскажут, и помогут. Один про другого никогда не забывает. Всё у них будет хорошо. Не переживайте», — приводит слова спортсмена Sport24.

Он также добавил, что в СИЗО созданы все условия для переосмысления и простой спокойной жизни.

«В СИЗО есть всё, что дозволено российским законодательством: все условия, все благополучия. Никаких ужасов нет. Людям, далёким от бутырских стен, не стоит читать про это в СМИ. Я даже расписывался там», — сказал Емельяненко. 

11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря 2018 года по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Инциденты произошли 8 октября в центре Москвы.

Ранее Александр Емельяненко высказался о скандале вокруг Кокорина и Мамаева.

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