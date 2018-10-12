Кадыров заявил, что в «Ахмате» готовы трудоустроить Кокорина и Мамаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что грозненский футбольный клуб «Ахмат» готов трудоустроить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, арестованных по делу о хулиганстве и побоях.

«Я посоветовался с руководством футбольного клуба «Ахмат», мы готовы при любом исходе уголовного дела, когда Кокорин и Мамаев окажутся на свободе, если даже это произойдёт завтра или через продолжительное время, трудоустроить их в нашей команде», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря 2018 года по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, которое произошло 8 октября в центре Москвы.

Ранее сообщалось, что Мамаев получил первую передачу после перевода в СИЗО «Бутырка».