Луческу высказался о скандале вокруг Кокорина и Мамаева

Короткая ссылка
Главный тренер сборной Турции по футболу Мирча Луческу, в прошлом возглавлявший санкт-петербургский «Зенит», высказал мнение о скандале вокруг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Луческу высказался о скандале вокруг Кокорина и Мамаева
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Я их защищаю, но не оправдываю. Я был зол, когда увидел видео, но защищаю. Не понимаю, как такое могло произойти»,— заявил Луческу на пресс-конференции.

Он отметил, что нужно быть острожным, выбирая меру наказания для игроков, при этом постараться выбрать наиболее адекватную и справедливую.

«Сейчас слишком много говорят о них. Если бы это был обычный человек, а не игроки такого уровня, то просто пожали бы руки, извинились», — добавил специалист.

11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря 2018 года по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, которое произошло 8 октября в центре Москвы.

Ранее сообщалось, что адвокат братьев Кокориных усомнилась в законности расследования и заключения под стражу своих подзащитных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить