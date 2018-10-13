Луческу высказался о скандале вокруг Кокорина и Мамаева

Главный тренер сборной Турции по футболу Мирча Луческу, в прошлом возглавлявший санкт-петербургский «Зенит», высказал мнение о скандале вокруг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Я их защищаю, но не оправдываю. Я был зол, когда увидел видео, но защищаю. Не понимаю, как такое могло произойти»,— заявил Луческу на пресс-конференции.

Он отметил, что нужно быть острожным, выбирая меру наказания для игроков, при этом постараться выбрать наиболее адекватную и справедливую.

«Сейчас слишком много говорят о них. Если бы это был обычный человек, а не игроки такого уровня, то просто пожали бы руки, извинились», — добавил специалист.

11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря 2018 года по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, которое произошло 8 октября в центре Москвы.

Ранее сообщалось, что адвокат братьев Кокориных усомнилась в законности расследования и заключения под стражу своих подзащитных.