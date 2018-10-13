Адвокат братьев Кокориных усомнилась в законности расследования и заключения под стражу своих подзащитных

Адвокат Татьяна Стукалова, принявшая поручение на защиту нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, выразила сомнения в законности заключения своих подзащитных под стражу.

В своей публикации, размещённой на странице в Instagram, Стукалова поясняет свою позицию относительно дела Кокориных. В частности, она считает, что видеозаписи с нападением не отражают полную картину произошедшего.

«В нашем случае без учёта инициативной перебранки потерпевшего с обвиняемым, которая препятствует обвинению в хулиганстве, и так понятно, что «хулиганы» почему-то не приставали к другим гражданам и не трогали их имущество. Поэтому возникают сомнения в законности обвинения по хулиганству», — написала адвокат.

Она также раскритиковала процесс вызова Кокориных на допрос в ГСУ и отметила, что в данном деле был нарушен «принцип подследственности», определяющий, какая структура МВД должна заниматься расследованием данного дела.

«Из публикации в СМИ усматривается, что дело передано в ГСУ из-за большого общественного резонанса, но такое основание законом не предусмотрено, поэтому принцип равенства прав сторон предполагает, что защита и обвиняемые могут потребовать принятия дела судом присяжных в МГС», — добавила Стукалова.

11 октября Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также игрок «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря 2018 года по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что в «Ахмате» готовы трудоустроить Кокорина и Мамаева.