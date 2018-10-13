В Госдуме жёстко раскритиковали Кокорина и Мамаева

Депутат Государственной думы России Михаил Старшинов прокомментировал скандал вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Жуткая гопота, других слов у меня нет. Просто отвратительно это всё. Не знаю, что ещё к этому можно добавить. Это смесь головокружения от успеха и отсутствия воспитания», — приводит слова депутата «Спорт-Экспресс» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря 2018 года по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Инциденты произошли 8 октября в центре Москвы.

Ранее Рахимов поддержал инициативу Кадырова устроить Кокорина и Мамаева в «Ахмат».