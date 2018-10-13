Рахимов поддержал инициативу Кадырова устроить Кокорина и Мамаева в «Ахмат»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о трудоустройстве в клуб полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Считаю благородной и правильной инициативу Рамзана Кадырова. Он глубоко проанализировал ситуацию, потому что сейчас со всех сторон ребят «закапывают». Кокорин и Мамаев виноваты — ведь нужно думать, прежде чем делать такие вещи. Публичный человек должен понимать, что его постоянно видят. Не стоит их выгораживать, но Рамзан Ахматович прав, говоря, что нужно немного убавить эмоции», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Рахимов отметил, что не одобряет поступка футболистов, но считает, что необходимо дать игрокам возможность исправиться и остаться в обществе.

«Интересно ли мне поработать с Кокориным и Мамаевым? С сильными футболистами всегда интересно работать, но в этом случае надо говорить не о спортивной стороне, а о человеческой. Кадыров написал, что они не должны показывать звёздную игру, — это просто возможность вернуться в нормальное русло», — добавил тренер.

11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря 2018 года по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Инциденты произошли 8 октября в центре Москвы.

Ранее Александр Емельяненко рассказал, как Кокорину и Мамаеву стоит вести себя в СИЗО «Бутырка».