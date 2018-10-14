«Будут применены самые жёсткие санкции»: два футболиста «Крыльев Советов» задержаны за вождение в нетрезвом виде

Сразу два футболиста из самарского клуба «Крылья Советов» — Евгений Башкиров и Георгией Тигиев — были задержаны полицией по подозрению в вождении автомобиля в нетрезвом виде. По информации СМИ, количество алкоголя в крови Башкирова превышало максимально допустимую норму в три раза, а в организме Тигиева были обнаружены следы амфетамина. В «Крыльях Советов» уже заявили, что намерены разобраться в ситуации и в случае необходимости наказать игроков.

В российском футболе продолжают разгораться скандалами, связанные с нарушениями законов. В Самаре в течение одного дня были задержаны сразу два игрока «Крыльев Советов», подозреваемые в вождении автомобиля в нетрезвом виде. Ими оказались хавбек команды РПЛ Евгений Башкиров и арендованный у московского «Спартака» защитник Георгий Тигиев.

Сначала в ночь с 13 на 14 октября полицией был задержан 27-летний Башкиров. Первым об этом сообщил паблик «Ночной Патруль Самара» в соцсети «ВКонтакте». На странице указано, что активисты движения совместно с ГИБДД участвуют ночных рейдах по выявлению нетрезвых водителей на дорогах Самары.

Башкиров был замечен подъезжающим к одному из самарских ресторанов на каршеринговом автомобиле. Когда он вышел из машины, активисты «Ночного Патруля» обратили внимание на признаки опьянения у футболиста. Башкиров попытался сесть в другое транспортное средство, и в этот момент он был задержан.

В его организме было обнаружено трёхкратное превышение допустимой нормы алкоголя. На полузащитника был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ — «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Башкирову грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Руководитель «Ночного патруля» Виталий Смардаков стал свидетелем задержания Башкирова и рассказал, что футболист не скандалил и вёл себя прилично, сразу признав за собой вину.

«Он вёл себя достойно, хороший парень. Он сразу согласился пройти медицинское освидетельствование. Анализы в Самарской городской клинической больнице имени Н.И. Пирогова показали 0,48 промилле в крови. Свою ошибку он признал, такое бывает не часто. Не стыдно за него было. Вёл себя достойно», — цитирует Смардакова «КП-Самара».

Позднее в интернете появилась видеозапись задержания Башкирова. На ней видно, как спортсмен соглашается пройти освидетельствование в наркодиспансере для установления факта алкогольного опьянения. Также на запись попал момент, когда Башкиров разговаривал с кем-то по телефону и утверждал, что не ведёт себя с полицией грубо.

В «Крыльях Советов» негативно отреагировали на факт задержания Башкирова и допустили, что контракт с ним может быть разорван.

«Мы всё узнаем и примем меры, он же у нас на контракте, который предусматривает наказание за это. Сейчас посмотрим степень нарушения, очень жёстко будем разбираться в этой ситуации. Вплоть до разрыва контракта. Вся страна уже несколько дней обсуждает Александра Кокорина и Павла Мамаева, и в этот момент всплывает ситуация, которая даёт поводом поливать грязью. Надо учиться на чужих примерах», — заявил ТАСС директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.

Наказать Башкирова пообещал и председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин.

«Клуб проведёт расследование и выявит причины нарушения Башкировым дисциплины. Естественно, к нему будут применены самые жёсткие санкции. Футболисты — взрослые люди, у них есть определённые договорные обязательства. Если у них нет головы на плечах, значит, будут работать в другом месте. Страна большая, найдётся место, где нужны рабочие руки», — сообщил Шляхтин «Спорт-Экспрессу».

Уже утром 14 октября стало известно о задержании ещё одного игрока самарского клуба — защитника Георгия Тигиева. Он отдыхал вместе с Башкировым, но возвращался домой на автомобиле значительно позже. Футболист нарушил правила дорожного движения и был остановлен сотрудниками правопорядка, у которых возникло подозрение, что спортсмен находился в нетрезвом состоянии.

Тигиев согласился пройти медицинское освидетельствование. Уровень алкоголя в его организме составил 0,09 промилле, что соответствует минимально допустимому значению. Однако футболист также прошёл тест на употребление наркотических веществ. В итоге в его моче были обнаружены следа амфетамина. Как сообщил «Ночной Патруль», при оформлении правонарушения Тигиев «хамил, употреблял нецензурную лексику, угрожал связями и высокими покровителями». В отношении него составлен протокол о таком же административном правонарушении, как и у Башкирова.

В ночь с 13 на 14 октября «Крылья Советов» предоставили своим футболистам выходной в связи с отсутствием матчей из-за перерывов на игры сборных. Самарский клуб располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. 20 октября команда Миодрага Божовича, недавно заменившего на посту главного тренера Андрея Тихонова, встретится с «Уралом».