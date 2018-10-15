Игра в защите: Мамаев и братья Кокорины обжаловали решение суда об аресте

Адвокаты Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева, которые обвиняются в хулиганстве, подали апелляции на арест своих подзащитных. Футболист «Краснодара» также просит позволить ему тренироваться вместе со своей командой. Как отметил юрист Мамаева Игорь Бушманов, защита хавбека выступает против обвинения по статье «Хулиганство». При этом спортсмен, по словам адвоката, раскаивается в нанесении побоев потерпевшим. С объяснениями выступили и защитники футболиста «Зенита». Адвокат заявил, что в инциденте с водителем тот пытался разнять дерущихся. Жена Александра Кокорина предположила, что поведение мужа — реакция на стресс из-за непопадания в сборную страны во время чемпионата мира по футболу. А мать братьев Кокориных считает, что случившееся — провокация.

В понедельник, 15 октября, адвокаты футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также его младшего брата обжаловали арест подзащитных.

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что сторона защиты намерена обжаловать обвинение по статье «Хулиганство». В то же время, по его словам, футболист раскаивается в совершении противоправных действий по статье «Побои».

«В настоящее время следователю заявлено обоснованное ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении моего подзащитного в связи с его явной непричастностью к совершению преступления по второй части статьи 214 УК России», — приводит слова юриста РИА Новости.

В апелляционной жалобе защита также попросила изменить футболисту меру пресечения и разрешить ему возобновить тренировки в составе «Краснодара».

«В апелляционной жалобе прошу изменить меру пресечения на запрет определённых действий, которые бы позволили подзащитному продолжить профессиональную трудовую деятельность в футбольном клубе «Краснодар». Местом исполнения меры пресечения просим определить квартиру в Краснодаре», — приводит слова адвоката РИА Новости.

Арест также оспорили адвокаты братьев Кокориных.

Между тем юрист Татьяна Стукалова на своей странице в социальных сетях призвала свидетелей, обладающих любыми сведениями по поводу инцидента, «оказать помощь в расследовании уголовного дела».

Одним из случайных свидетелей инцидента в кафе стала посетительница кофейни Екатерина Навроцкая. По словам женщины, она находилась за столиком, который впоследствии занял чиновник, однако решила пересесть, заметив компанию, находившуюся в нетрезвом состоянии.

«Сразу подумала, что добром это, скорее всего, не кончится, потому что люди в 8 утра употребляли крепкие напитки, запивая их пивом. Мне вообще они показались несколько подозрительными, как будто из 90-х годов. И я решила, что лучше удалиться в другую часть кафе», — призналась Навроцкая.

«Потерял очень много крови»

Водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, который в результате нападения получил черепно-мозговую травму и перелом носа, рассказал о случившемся. Он отметил, что не смог запомнить всех деталей, так как участники инцидента повалили его на землю, не дав возможности противостоять ударам.

«Это продолжалось на протяжении десяти минут. Мне показалось, что в основном били ногами, потому что я лежал на земле, а им неудобно было наклоняться. Потерял очень много крови», — заявил пострадавший в эфире Первого канала.

Ведущая Ольга Ушакова заявила, что виновные в этом преступлении должны понести наказание.

«Кровь летела во все стороны. Нам, в принципе, всё равно, кто это были — спортсмены, инженеры или кто-то ещё. За такое преступление они должны понести наказание. Но я надеюсь, что следствие установит виновных, и справедливость восторжествует», — отметила Ушакова.

«Саша и мухи не обидит»

Из записи с камер видеонаблюдения можно сделать вывод, что в избиении принимают участие оба известных футболиста, однако адвокат Кокорина Олег Попов заявил, что нападающего «Зенита» не стоит в полной мере обвинять в данном эпизоде, так как он лишь «пытался остановить процесс и разнять конфликтующие стороны».

Действия старшего Кокорина также попыталась объяснить его гражданская жена Дарья Валитова.

«Саша и мухи не обидит. Это может подтвердить любой человек из его окружения. Но что-то у него накопилось. Ему было психологически очень тяжело весь чемпионат мира, к которому он готовился четыре года и который прошёл мимо него. Конечно, это не его оправдывает», — поделилась своим мнением Валитова.

Мать двух арестованных братьев Светлана Кокорина в интервью Андрею Малахову заявила, что случившиеся с её сыновьями — результат провокации.

«Я стала самым несчастным человеком на свете. Мои ребята, они не подонки, которыми их пытаются показать. Я понимаю, что там была провокация. Выставите нас на Красную площадь, я встану между ними. Подойдите, ударьте нас все. Физическая боль не такая тяжелая, как моральная. Бейте нас, но не надо закрывать от общества», — заявила женщина в эфире программы «Прямой эфир».

«Каждый совершает ошибки»

Многие эксперты сходятся во мнении, что скандал с участием двух футболистов нанесёт значительный ущерб не только профессиональной карьере обоих футболистов, но и «Зениту» и «Краснодару», которые лишились ключевых игроков. Уверенность в этом выразил известный российский комментатор Геннадий Орлов.

«Зенит» потерял нападающего, который должен заменить Артёма Дзюбу, без пауз выступающего за сборную и выходящего на поле в чемпионате страны. А Антон Заболотный полноценно к этой роли не готов. Значит, нападение команды ослабеет», — приводит слова Орлова «Спорт уик-энд».

Схожее мнение высказывает бывший полузащитник сине-бело-голубых Алексей Игонин.

«Кокорин, набиравший форму, мог увеличить вариативность атак, удачно выходил на замены, но теперь Сергею Семаку придётся уповать лишь на Себастьяна Дриусси и Артёма Дзюбу. Но надеюсь, петербуржцы справятся с трудностями», — цитирует депутата Законодательного собрания Ленинградской области «Петербургский дневник».

Несмотря на неоднозначность ситуации, многие коллеги продолжают выражать слова поддержки Мамаеву и Кокорину. Так, голкипер «Рубина» Сослан Джанаев на своей странице в Instagram призвал с пониманием отнестись к положению футболистов.

«Каждый из нас в жизни совершает ошибки, хотя у всех они разные. Безусловно, поступок ребят заслуживает наказания, но оно должно быть справедливым. Друзья, давайте будем добры друг к другу, научимся прощать, не оскорблять и давать возможность исправиться людям. Саня, держись, сил тебе, твоей семье и близким», — написал вратарь.

В социальных сетях к Кокорину обратился и полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев.

«Александр, знай, что каждую секунду люди за тебя переживают и думают о тебе! Я знаю, что ты сильный, сколько людей тебя критикует, столько и поддерживает, скоро мы увидимся, брат! Мы развернём этот народ к себе! Я с вами каждую секунду!» — заявил футболист.

На защиту спортсменов встал и старший тренер пермского клуба «Звезда» Алексей Попов.

«У людей трагедия, которую разыграла страна, которая и яйца выеденного не стоит. Два футболиста, которые потом и кровью деньги зарабатывают, не воруют их и не отбирают, считаются врагами народа», — цитирует специалиста «Эхо Перми».