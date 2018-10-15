Игра в защите: Мамаев и братья Кокорины обжаловали решение суда об аресте
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В понедельник, 15 октября, адвокаты футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также его младшего брата обжаловали арест подзащитных.
Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что сторона защиты намерена обжаловать обвинение по статье «Хулиганство». В то же время, по его словам, футболист раскаивается в совершении противоправных действий по статье «Побои».
«В настоящее время следователю заявлено обоснованное ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении моего подзащитного в связи с его явной непричастностью к совершению преступления по второй части статьи 214 УК России», — приводит слова юриста РИА Новости.
В апелляционной жалобе защита также попросила изменить футболисту меру пресечения и разрешить ему возобновить тренировки в составе «Краснодара».
«В апелляционной жалобе прошу изменить меру пресечения на запрет определённых действий, которые бы позволили подзащитному продолжить профессиональную трудовую деятельность в футбольном клубе «Краснодар». Местом исполнения меры пресечения просим определить квартиру в Краснодаре», — приводит слова адвоката РИА Новости.
Арест также оспорили адвокаты братьев Кокориных.
Между тем юрист Татьяна Стукалова на своей странице в социальных сетях призвала свидетелей, обладающих любыми сведениями по поводу инцидента, «оказать помощь в расследовании уголовного дела».
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Всех очевидцев и граждан, которым, что либо известно о произошедшем инциденте с участием футболистов Кокорина А.А. и Мамаева П.К. 8 октября 2018 примерно с 7 часов утра по адресу: ул. 2-я Брестская, д.2, а так же в период примерно с 9 часов утра по адресу: ул. Большая Никитская, д. 13 в кафе «Кофемания», и желающих оказать помощь в расследовании уголовного дела, просьба обращаться по тел.: 8(495)621-02-62 , а так же по адресу г. Москва, ул. Петровка, 21 стр. 2 Коллегия Адвокатов «РегионСервис» @kokorin9 @kokorin7 #кокорин #свободукокорину #сашамыстобой #братьякокорины #закокорина #сашамыстобой #к9 #стукалова #регионсервис
Одним из случайных свидетелей инцидента в кафе стала посетительница кофейни Екатерина Навроцкая. По словам женщины, она находилась за столиком, который впоследствии занял чиновник, однако решила пересесть, заметив компанию, находившуюся в нетрезвом состоянии.
«Сразу подумала, что добром это, скорее всего, не кончится, потому что люди в 8 утра употребляли крепкие напитки, запивая их пивом. Мне вообще они показались несколько подозрительными, как будто из 90-х годов. И я решила, что лучше удалиться в другую часть кафе», — призналась Навроцкая.
«Потерял очень много крови»
Водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, который в результате нападения получил черепно-мозговую травму и перелом носа, рассказал о случившемся. Он отметил, что не смог запомнить всех деталей, так как участники инцидента повалили его на землю, не дав возможности противостоять ударам.
«Это продолжалось на протяжении десяти минут. Мне показалось, что в основном били ногами, потому что я лежал на земле, а им неудобно было наклоняться. Потерял очень много крови», — заявил пострадавший в эфире Первого канала.
Ведущая Ольга Ушакова заявила, что виновные в этом преступлении должны понести наказание.
«Кровь летела во все стороны. Нам, в принципе, всё равно, кто это были — спортсмены, инженеры или кто-то ещё. За такое преступление они должны понести наказание. Но я надеюсь, что следствие установит виновных, и справедливость восторжествует», — отметила Ушакова.
«Саша и мухи не обидит»
Из записи с камер видеонаблюдения можно сделать вывод, что в избиении принимают участие оба известных футболиста, однако адвокат Кокорина Олег Попов заявил, что нападающего «Зенита» не стоит в полной мере обвинять в данном эпизоде, так как он лишь «пытался остановить процесс и разнять конфликтующие стороны».
Действия старшего Кокорина также попыталась объяснить его гражданская жена Дарья Валитова.
«Саша и мухи не обидит. Это может подтвердить любой человек из его окружения. Но что-то у него накопилось. Ему было психологически очень тяжело весь чемпионат мира, к которому он готовился четыре года и который прошёл мимо него. Конечно, это не его оправдывает», — поделилась своим мнением Валитова.
Мать двух арестованных братьев Светлана Кокорина в интервью Андрею Малахову заявила, что случившиеся с её сыновьями — результат провокации.
«Я стала самым несчастным человеком на свете. Мои ребята, они не подонки, которыми их пытаются показать. Я понимаю, что там была провокация. Выставите нас на Красную площадь, я встану между ними. Подойдите, ударьте нас все. Физическая боль не такая тяжелая, как моральная. Бейте нас, но не надо закрывать от общества», — заявила женщина в эфире программы «Прямой эфир».
«Каждый совершает ошибки»
Многие эксперты сходятся во мнении, что скандал с участием двух футболистов нанесёт значительный ущерб не только профессиональной карьере обоих футболистов, но и «Зениту» и «Краснодару», которые лишились ключевых игроков. Уверенность в этом выразил известный российский комментатор Геннадий Орлов.
«Зенит» потерял нападающего, который должен заменить Артёма Дзюбу, без пауз выступающего за сборную и выходящего на поле в чемпионате страны. А Антон Заболотный полноценно к этой роли не готов. Значит, нападение команды ослабеет», — приводит слова Орлова «Спорт уик-энд».
Схожее мнение высказывает бывший полузащитник сине-бело-голубых Алексей Игонин.
«Кокорин, набиравший форму, мог увеличить вариативность атак, удачно выходил на замены, но теперь Сергею Семаку придётся уповать лишь на Себастьяна Дриусси и Артёма Дзюбу. Но надеюсь, петербуржцы справятся с трудностями», — цитирует депутата Законодательного собрания Ленинградской области «Петербургский дневник».
Несмотря на неоднозначность ситуации, многие коллеги продолжают выражать слова поддержки Мамаеву и Кокорину. Так, голкипер «Рубина» Сослан Джанаев на своей странице в Instagram призвал с пониманием отнестись к положению футболистов.
«Каждый из нас в жизни совершает ошибки, хотя у всех они разные. Безусловно, поступок ребят заслуживает наказания, но оно должно быть справедливым. Друзья, давайте будем добры друг к другу, научимся прощать, не оскорблять и давать возможность исправиться людям. Саня, держись, сил тебе, твоей семье и близким», — написал вратарь.
В социальных сетях к Кокорину обратился и полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев.
«Александр, знай, что каждую секунду люди за тебя переживают и думают о тебе! Я знаю, что ты сильный, сколько людей тебя критикует, столько и поддерживает, скоро мы увидимся, брат! Мы развернём этот народ к себе! Я с вами каждую секунду!» — заявил футболист.
На защиту спортсменов встал и старший тренер пермского клуба «Звезда» Алексей Попов.
«У людей трагедия, которую разыграла страна, которая и яйца выеденного не стоит. Два футболиста, которые потом и кровью деньги зарабатывают, не воруют их и не отбирают, считаются врагами народа», — цитирует специалиста «Эхо Перми».
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