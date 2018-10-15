Защита Мамаева обжаловала арест

Защита футболиста Павла Мамаева обжаловала решение суда о его аресте, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Игоря Бушманова.

«Я подал апелляционную жалобу. Слушание по жалобе пройдёт в Мосгорсуде 19 октября в 10 часов», — заявил он.

11 октября Кокорин, его брат Кирилл и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря 2018 года по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, которое произошло 8 октября в центре Москвы.