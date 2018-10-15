Защита Мамаева просит разрешить футболисту продолжать тренировки в «Краснодаре»

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Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что сторона защиты попросила Мосгорсуд освободить игрока из СИЗО и позволить тренироваться в своём клубе.
Защита Мамаева просит разрешить футболисту продолжать тренировки в «Краснодаре»
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«В апелляционной жалобе прошу изменить меру пресечения на запрет определённых действий, которые бы позволили подзащитному продолжить профессиональную трудовую деятельность в футбольном клубе «Краснодар». Местом исполнения меры пресечения просим определить квартиру в Краснодаре», — приводит слова адвоката РИА Новости.

Адвокат объяснил это тем, что в «Краснодаре» за пропуск тренировок футболисты получают штрафы. В случае Мамаева это может превысить его годовую зарплату. При этом у игрока есть жена и двое детей.

11 октября Мамаев и Кокорин были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, которое произошло 8 октября в центре Москвы.

В настоящий момент футболисты помещены под арест в камеры карантинного блока московской «Бутырки».

Ранее сообщалось, что защита Мамаева просит следствие прекратить дело о хулиганстве.

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