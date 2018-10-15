Защита Мамаева просит разрешить футболисту продолжать тренировки в «Краснодаре»
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«В апелляционной жалобе прошу изменить меру пресечения на запрет определённых действий, которые бы позволили подзащитному продолжить профессиональную трудовую деятельность в футбольном клубе «Краснодар». Местом исполнения меры пресечения просим определить квартиру в Краснодаре», — приводит слова адвоката РИА Новости.
Адвокат объяснил это тем, что в «Краснодаре» за пропуск тренировок футболисты получают штрафы. В случае Мамаева это может превысить его годовую зарплату. При этом у игрока есть жена и двое детей.
11 октября Мамаев и Кокорин были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, которое произошло 8 октября в центре Москвы.
В настоящий момент футболисты помещены под арест в камеры карантинного блока московской «Бутырки».
Ранее сообщалось, что защита Мамаева просит следствие прекратить дело о хулиганстве.