Защита Мамаева просит следствие прекратить дело о хулиганстве

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что сторона защиты попросила следствие прекратить уголовное дело о хулиганстве.

«В настоящее время следователю заявлено обоснованное ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении моего подзащитного в связи с его явной непричастностью к совершению преступления по второй части статьи 214 УК России», — цитирует адвоката РИА Новости.

Он отметил, что футболист раскаялся в совершении действий по статье 116 УК России («Побои»). Мамаев готов возместить причинённый ущерб.

11 октября Мамаев и Кокорин были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, которое произошло 8 октября в центре Москвы.

В настоящий момент футболисты помещены под арест в камеры карантинного блока московской «Бутырки».

Ранее сообщалось, что защита Мамаева обжаловала арест.