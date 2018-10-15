Защита Мамаева просит следствие прекратить дело о хулиганстве
- РИА Новости
«В настоящее время следователю заявлено обоснованное ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении моего подзащитного в связи с его явной непричастностью к совершению преступления по второй части статьи 214 УК России», — цитирует адвоката РИА Новости.
Он отметил, что футболист раскаялся в совершении действий по статье 116 УК России («Побои»). Мамаев готов возместить причинённый ущерб.
11 октября Мамаев и Кокорин были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, которое произошло 8 октября в центре Москвы.
В настоящий момент футболисты помещены под арест в камеры карантинного блока московской «Бутырки».
Ранее сообщалось, что защита Мамаева обжаловала арест.