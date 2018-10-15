Адвокат заявил, что Александр Кокорин не избивал водителя, а пытался разнять стороны

Олег Попов, адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина, заявил, что его клиент не принимал непосредственного участия в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

«На видеозаписи видно, что Саша Кокорин всё это время пытался разнять конфликтующие стороны и остановить вот этот весь процесс», — приводит слова Попова Первый канал.

11 октября Кокорин, его брат Кирилл и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря 2018 года по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, которое произошло 8 октября в центре Москвы.

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