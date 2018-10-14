Кафельников высказался о череде скандалов с российскими футболистами

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказал мнение о череде скандалов с участием российских футболистов.

«Пока мы лимит на легионеров не уберём, все «достижения» российских футболёров будут не на футбольном поле, а в горячих сводках МВД», — написал Кафельников в своём Twitter.

Пока мы лимит на легионеров не уберём,все"достижения" Российских футболеров будут не на футбольном поле,а в горячих сводках МВД — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 14 октября 2018 г.

11 октября полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были арестованы на срок до 8 декабря 2018 года по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, которое произошло 8 октября в центре Москвы.

14 октября два футболиста «Крыльев Советов» были задержаны за вождение в нетрезвом виде.

Ранее сообщалось, что агент Георгия Тигиева высказался о возможной дисквалификации футболиста.