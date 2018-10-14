Агент Тигиева высказался о возможной дисквалификации футболиста

Рюдигер Бернатек, агент защитника «Спартака» Георгия Тигиева, выступающего на правах аренды в самарских «Крыльях Советов», прокомментировал информацию о задержании своего клиента за вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения.

«Я не знал об этом инциденте. Его остановили сегодня? Чёрт. Мне нужно поговорить со своим российским коллегой. Я сейчас не в Москве, а в Германии, ведь я немецкий агент, просто помог Тигиеву найти клуб. Возможна дисквалификация на два года? Это большая проблема», — приводит слова Бернатека «Чемпионат».

Тигиев был задержан 14 октября в Самаре.

Ранее стало известно, какое наказание может грозить Тигиеву за употребление амфетамина.