Стало известно, какое наказание может грозить Тигиеву за употребление амфетамина

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Руководитель «Ночного патруля» Виталий Смардаков рассказал, какое наказание может получить защитник «Крыльев Советов» Георгий Тигиев за вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения.
Стало известно, какое наказание может грозить Тигиеву за употребление амфетамина
  • РИА Новости

«По Тигиеву вопрос в подвешенном состоянии. Биологический материал взят на исследование. Есть подозрение, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Анализы также показали возможное употребление наркотиков — амфетамина. Если это подтвердится, то Тигиева ждёт дисквалификация на два года, наркологический учёт и штраф в размере 30 тыс. рублей», — цитирует Смардакова «Чемпионат».

Сегодня также был задержан другой игрок «Крыльев Советов», Евгений Башкиров. Он находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что полиция задержала футболиста «Крыльев Советов» Тигиева.

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