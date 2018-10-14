Стало известно, какое наказание может грозить Тигиеву за употребление амфетамина

Руководитель «Ночного патруля» Виталий Смардаков рассказал, какое наказание может получить защитник «Крыльев Советов» Георгий Тигиев за вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения.

«По Тигиеву вопрос в подвешенном состоянии. Биологический материал взят на исследование. Есть подозрение, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Анализы также показали возможное употребление наркотиков — амфетамина. Если это подтвердится, то Тигиева ждёт дисквалификация на два года, наркологический учёт и штраф в размере 30 тыс. рублей», — цитирует Смардакова «Чемпионат».

Сегодня также был задержан другой игрок «Крыльев Советов», Евгений Башкиров. Он находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что полиция задержала футболиста «Крыльев Советов» Тигиева.