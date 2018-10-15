Жена Кокорина предположила, что его поведение может быть связано с непопаданием на ЧМ-2018

Дарья Валитова, жена форварда «Зенита» Александра Кокорина, связала поведение своего мужа с непопаданием на домашний чемпионат мира 2018 года, который футболист пропустил из-за травмы.

«Я не знаю, что-то, наверное, у него накопилось. Ему было психологически очень тяжело весь чемпионат мира, что он прошёл мимо, к которому он готовился четыре года, которого он так хотел. Конечно, это не оправдывает. Да, потому что ну это нельзя оправдать», — приводит слова Валитовой Первый канал.

11 октября Кокорин, его брат Кирилл и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря 2018 года по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, которое произошло 8 октября в центре Москвы.

Кокорин пропустил домашний чемпионат мира по футболу 2018 года из-за травмы, полученной в марте во время ответного матча «Зенита» в 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг».

Ранее адвокат заявил, что Александр Кокорин не избивал водителя, а пытался разнять стороны.