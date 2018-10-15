Футболисту «Локомотива» Тарасову грозит лишение свободы за неуплату алиментов

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов около шести лет уклоняется от уплаты алиментов своей бывшей супруге Оксане.

«23 ноября 2011 года Преображенский районный суд Москвы вынес решение о взыскании алиментов с Дмитрия Алексеевича Тарасова. За это время алименты перечислялись не в полном объёме, и за шесть лет накопилась задолженность, которая составляет более 15 млн рублей», — приводит слова Сергея Жорина, адвоката бывшей жены футболиста, ТАСС.

Он отметил, что после этого спортсмен сам обратился в суд по поводу уменьшения размера алиментов в четыре раза, а также по поводу пересчёта долга. Адвокат добавил, что сторона обвинения будет добиваться принудительного взыскания задолженности с игрока, и сказал, что Тарасову могут запретить выезжать за пределы страны.

«В случае дальнейшего уклонения от уплаты мы будем добиваться привлечения футболиста к уголовной ответственности по ст. 157 УК России о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Также мы будем требовать лишения родительских прав», — заявил Жорин.

Статья 157 УК России предусматривает в качестве максимального наказания лишение свободы на срок до одного года.

Ранее футболист «Локомотива» Тарасов поддержал Кокорина и Мамаева.