Футболисту «Локомотива» Тарасову грозит лишение свободы за неуплату алиментов

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Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов около шести лет уклоняется от уплаты алиментов своей бывшей супруге Оксане.
Футболисту «Локомотива» Тарасову грозит лишение свободы за неуплату алиментов
  • РИА Новости

«23 ноября 2011 года Преображенский районный суд Москвы вынес решение о взыскании алиментов с Дмитрия Алексеевича Тарасова. За это время алименты перечислялись не в полном объёме, и за шесть лет накопилась задолженность, которая составляет более 15 млн рублей», — приводит слова Сергея Жорина, адвоката бывшей жены футболиста, ТАСС.

Он отметил, что после этого спортсмен сам обратился в суд по поводу уменьшения размера алиментов в четыре раза, а также по поводу пересчёта долга. Адвокат добавил, что сторона обвинения будет добиваться принудительного взыскания задолженности с игрока, и сказал, что Тарасову могут запретить выезжать за пределы страны.

«В случае дальнейшего уклонения от уплаты мы будем добиваться привлечения футболиста к уголовной ответственности по ст. 157 УК России о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Также мы будем требовать лишения родительских прав», — заявил Жорин.

Статья 157 УК России предусматривает в качестве максимального наказания лишение свободы на срок до одного года.

Ранее футболист «Локомотива» Тарасов поддержал Кокорина и Мамаева.

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