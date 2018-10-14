Футболист «Локомотива» Тарасов поддержал Кокорина и Мамаева

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поддержал нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, которые находятся в СИЗО «Бутырка».

«Никому такого не пожелаю — два месяца в заключении. Это сильный удар по форме, если не по большему», — написал Тарасов в своём Instagram.

Он заявил, что в подобных ситуациях необходимо разбираться без давления со стороны и всё должно быть справедливо.

«Мы живём в правовом государстве. Это же правосудие, а не гладиаторские бои, где толпа жаждет хлеба и зрелищ. Наказание человека, если все живы и целы, не может вызывать радость. Полагаю, ребята уже раскаялись и осознали недопустимость подобного. Надо поступать по справедливости», — добавил Тарасов.

11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, которое произошло 8 октября в центре Москвы.

В настоящий момент футболисты помещены под арест в камеры карантинного блока московской «Бутырки».

Ранее отец Мамаева извинился за сына.