Отец Мамаева извинился за сына

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Константин Мамаев, отец и агент полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, заявил, что его сыну нет оправдания за инциденты, которые произошли 8 октября в Москве.
Отец Мамаева извинился за сына
  • РИА Новости

«Я хотел извиниться за поведение сына. Я искренне прошу прощения. Этому нет никакого оправдания», — приводит слова отца футболиста РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала НТВ.

Он добавил, что сын понимает, насколько это было хамское поведение.

«Они не имели ни морального, ни физического права — никакого права они не имели вести себя таким образом», — сказал Мамаев-старший.

Константин Мамаев также заявил, что призывал Павла не общаться с Александром Кокориным.

11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, которое произошло 8 октября в центре Москвы.

В настоящий момент футболисты помещены под арест в камеры карантинного блока московской «Бутырки».

Ранее в ОНК рассказали, что передал отец Мамаева сыну в СИЗО. 

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