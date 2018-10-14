Отец Мамаева извинился за сына
- РИА Новости
«Я хотел извиниться за поведение сына. Я искренне прошу прощения. Этому нет никакого оправдания», — приводит слова отца футболиста РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала НТВ.
Он добавил, что сын понимает, насколько это было хамское поведение.
«Они не имели ни морального, ни физического права — никакого права они не имели вести себя таким образом», — сказал Мамаев-старший.
Константин Мамаев также заявил, что призывал Павла не общаться с Александром Кокориным.
11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, которое произошло 8 октября в центре Москвы.
В настоящий момент футболисты помещены под арест в камеры карантинного блока московской «Бутырки».
Ранее в ОНК рассказали, что передал отец Мамаева сыну в СИЗО.