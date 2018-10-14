В ОНК рассказали, что передал отец Мамаева сыну в СИЗО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по Москве Иван Мельников рассказал, что передавали родные полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву в СИЗО «Бутырка».

«Павел получил передачку — как понимаю, от отца. Там лапша быстрого приготовления, сладости и так далее. Братья Кокорины пока ещё не получили передачку от родных», — приводит слова секретаря ОНК «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Москва 24».

Он также отметил, что от футболиста не поступало никаких жалоб.

«Павел сказал, что не на курорте находится. Он понимает, что несёт ответственность за содеянное», — добавил Мельников

11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря 2018 года по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, которое произошло 8 октября в центре Москвы.

В настоящий момент футболисты помещены под арест в камеры карантинного блока московской «Бутырки».

Ранее сообщалось, что Мамаев получил первую передачу после перевода в СИЗО «Бутырка».