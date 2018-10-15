«Возможность расторжения контрактов не рассматривается»: Башкиров и Тигиев провели тренировку с «Крыльями Советов»

Футболисты «Крыльев Советов» Георгий Тигиев и Евгений Башкиров, которые были задержаны в воскресенье по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, провели тренировку со своей командой. В клубе заявили, что не планируют расторгать контракты с игроками. При этом стало известно, что в организме Тигиева не обнаружено следов наркотиков и алкоголя.

«Запрещённых препаратов и алкоголя обнаружено не было»

Громкий скандал с участием футболистов «Крыльев Советов» Евгения Башкирова и Георгия Тигиева, кажется, близок к тому, чтобы завершиться благополучно для спортсменов. В воскресенье оба игрока были задержаны якобы за езду в нетрезвом виде, но уже в понедельник появились на клубной базе для подготовки к матчу 11-го тура РПЛ с «Уралом».

По этому случаю «Крылья Советов» опубликовали специальное заявление. В нём отмечается, что в анализах Тигиева не обнаружено не только наркотических веществ, но и алкоголя.

«По результатам медицинского освидетельствования, пройденного футболистом сегодня, запрещённых препаратов, а также наличия алкоголя в его крови обнаружено не было. В связи с этим ПФК «Крылья Советов» просит представителей СМИ корректно относиться к различным информационным сообщениям. После получения всех документов и выяснения всех обстоятельств дела Георгий Тигиев оставляет за собой право обратиться в судебные органы в целях защиты чести, достоинства и деловой репутации. В этом случае клуб готов оказать ему содействие в данном вопросе», — говорится на официальном сайте клуба.

При этом накануне появилась информация, что в крови спортсмена якобы обнаружили амфетамин. В таком случае футболист мог быть дисквалифицирован на срок от двух до четырёх лет.

«Все вещества в запрещённом списке разбиты на две группы — особые и неособые субстанции. Разбиты по принципу: можно ли подцепить вещество случайно или ты употребляешь его в качестве допинга. Поэтому для амфетамина стандартная дисквалификация — два года. Но если будет доказано, что вещество было употреблено специально для улучшения спортивных результатов, дисквалификация составит четыре года», — приводит «Чемпионат» слова спортивного юриста Артёма Пацева.

Однако чуть позже в РУСАДА заявили, что Георгию в любом случае не грозила дисквалификация, так как употребление амфетамина во внесоревновательный период не является нарушением. Теперь с Тигиева сняты все обвинения.

«Башкиров понесёт наказание»

А вот Башкирову избежать санкций будет сложно. Игрока задержали в Самаре за рулём арендованного авто в состоянии алкогольного опьянения в ночь с субботы на воскресенье. К чести футболиста, в момент задержания он повёл себя максимально корректно, не стал хамить полицейским и согласился пройти освидетельствование.

Между тем Тигиев якобы отнёсся к задержанию достаточно эмоционально и даже угрожал оператору разбить камеру.

Однако в клубе поставили точку в данном скандале и заявили, что контракты с игроками расторгнуты не будут, а Башкиров понесёт наказание «в соответствии с условиями трудового договора».

«Футбольный клуб «Крылья Советов» запросил у соответствующих органов и организаций все необходимые документы относительно инцидентов, произошедших с футболистами в эти выходные. На данный момент известно, что в отношении игроков составлены административные протоколы. После получения всех необходимых документов клуб вынесет окончательное решение. Возможность расторжения контрактов с игроками в данный момент не рассматривается», — гласит заявление клуба.

Изначально председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин отреагировал на произошедшее максимально жёстко и подчеркнул, что не исключает самых серьёзных санкций в отношении провинившихся футболистов.

В ответ на вопрос о возможном расторжении контракта с Башкировым Шляхтин заявил, что Евгений «не безумно ценный игрок».

Башкиров в текущем сезоне РПЛ принял участие в девяти матчах, шесть из них провёл от первой до последней минуты. Результативными действиями полузащитник не отметился.

Тигиев, восстановившийся после тяжёлой травмы колена, перешёл в «Крылья Советов» из «Спартака» на правах аренды до конца сезона и отметился лишь выходом на замену в концовке матча с «Рубином».