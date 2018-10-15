В РУСАДА заявили, что Тигиев не будет дисквалифицирован за употребление амфетамина
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«За конкретно этот случай не последует дисквалификация, потому что амфетамин не запрещён во внесоревновательный период. Соответственно, никакой дисквалификации быть не может», — приводит слова Пахноцкой РИА Новости.
Тигиев был задержан полицией 14 октября в Самаре. Сообщалось, что он находился за рулём в состоянии наркотического опьянения. В крови футболиста был обнаружен амфетамин.
Ранее юрист рассказал, на какой срок могут дисквалифицировать Тигиева за употребление амфетамина.