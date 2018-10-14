Юрист рассказал, на какой срок могут дисквалифицировать Тигиева за употребление амфетамина

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Спортивный юрист Артём Пацев рассказал, на какой срок могут дисквалифицировать защитника самарских «Крыльев Советов» Георгия Тигиева за употребление амфетамина.
Юрист рассказал, на какой срок могут дисквалифицировать Тигиева за употребление амфетамина
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«Дисквалификация зависит от того, какой именно амфетамин. Он входит в разные группы. Этот случай должен стать известным допинговым службам, так как произошло это не после допинг-теста. Если они об этом узнают, откроется отдельное разбирательство», — цитирует юриста «Чемпионат».

Он отметил, что запрещённые вещества делятся на особые и неособые субстанции.

«Они так разбиты по принципу, можно ли подцепить вещество случайно или ты употребляешь вещество в качестве допинга. Поэтому для амфетамина стандартная дисквалификация — два года. Если же будет доказано, что вещество было употреблено специально для улучшения спортивных результатов, то дисквалификация составит четыре года», — добавил Пацев.

Тигиев был задержан полицией 14 октября в Самаре. Он находился за рулём в состоянии наркотического опьянения.

Ранее агент Тигиева высказался о возможной дисквалификации футболиста.

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