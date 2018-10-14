Юрист рассказал, на какой срок могут дисквалифицировать Тигиева за употребление амфетамина

Спортивный юрист Артём Пацев рассказал, на какой срок могут дисквалифицировать защитника самарских «Крыльев Советов» Георгия Тигиева за употребление амфетамина.

«Дисквалификация зависит от того, какой именно амфетамин. Он входит в разные группы. Этот случай должен стать известным допинговым службам, так как произошло это не после допинг-теста. Если они об этом узнают, откроется отдельное разбирательство», — цитирует юриста «Чемпионат».

Он отметил, что запрещённые вещества делятся на особые и неособые субстанции.

«Они так разбиты по принципу, можно ли подцепить вещество случайно или ты употребляешь вещество в качестве допинга. Поэтому для амфетамина стандартная дисквалификация — два года. Если же будет доказано, что вещество было употреблено специально для улучшения спортивных результатов, то дисквалификация составит четыре года», — добавил Пацев.

Тигиев был задержан полицией 14 октября в Самаре. Он находился за рулём в состоянии наркотического опьянения.

Ранее агент Тигиева высказался о возможной дисквалификации футболиста.