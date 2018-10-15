В «Крыльях Советов» подтвердили, что обследование не выявило в крови Тигиева наркотических веществ
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«По результатам медицинского освидетельствования, пройденного футболистом сегодня, запрещённых препаратов, а также наличия алкоголя в его крови обнаружено не было», — отмечается на официальном сайте самарского коллектива.
В клубе также обратились к представителям СМИ с просьбой о более корректном отношении к информации.
«После получения всех документов и выяснения всех обстоятельств дела Тигиев оставляет за собой право обратиться в судебные органы в целях защиты чести, достоинства и деловой репутации. В этом случае клуб готов оказать ему содействие в данном вопросе», — говорится в сообщении.
До этого появилась информация, что при задержании футболист находился под воздействием амфетамина.
Ранее сообщалось, что в крови Тигиева не обнаружено следов наркотических веществ.