Футболист «Крыльев Советов» Башкиров был задержан за вождение автомобиля в нетрезвом виде
- РИА Новости
Башкиров воспользовался услугами каршеринговой компании и был остановлен сотрудниками ГИБДД. Игрока попросили пройти медицинское освидетельствование, которое показало трёхкратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови, сообщается на странице «Ночного патруля» в VK.
Ранее вратарь сборной Франции по футболу и английского «Тоттенхэма» Уго Льорис получил наказание за вождение в нетрезвом виде.