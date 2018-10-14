Футболист «Крыльев Советов» Башкиров был задержан за вождение автомобиля в нетрезвом виде

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Евгений Башкиров был задержан сотрудниками полиции за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Башкиров воспользовался услугами каршеринговой компании и был остановлен сотрудниками ГИБДД. Игрока попросили пройти медицинское освидетельствование, которое показало трёхкратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови, сообщается на странице «Ночного патруля» в VK.

Ранее вратарь сборной Франции по футболу и английского «Тоттенхэма» Уго Льорис получил наказание за вождение в нетрезвом виде.