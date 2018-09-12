Вратарь сборной Франции по футболу Льорис на 20 месяцев лишён прав за вождение в нетрезвом виде

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Вратарь сборной Франции по футболу и английского «Тоттенхэма» Уго Льорис получил наказание за вождение в нетрезвом виде.
Вратарь сборной Франции по футболу Льорис на 20 месяцев лишён прав за вождение в нетрезвом виде
  • Reuters

Льорис лишён водительских прав на 20 месяцев и должен будет заплатить штраф в размере £50 тыс., сообщает Sky Sports.

24 августа французский вратарь был задержан при вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. 

Летом Льорис стал чемпионом мира по футболу в составе сборной Франции.

Ранее сообщалось, что Уго Льорис может быть наказан клубом «Тоттенхэмом» за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

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