Вратарь сборной Франции по футболу Льорис на 20 месяцев лишён прав за вождение в нетрезвом виде

Вратарь сборной Франции по футболу и английского «Тоттенхэма» Уго Льорис получил наказание за вождение в нетрезвом виде.

Льорис лишён водительских прав на 20 месяцев и должен будет заплатить штраф в размере £50 тыс., сообщает Sky Sports.

24 августа французский вратарь был задержан при вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Летом Льорис стал чемпионом мира по футболу в составе сборной Франции.

Ранее сообщалось, что Уго Льорис может быть наказан клубом «Тоттенхэмом» за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.