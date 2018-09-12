Вратарь сборной Франции по футболу Льорис на 20 месяцев лишён прав за вождение в нетрезвом виде
- Reuters
Льорис лишён водительских прав на 20 месяцев и должен будет заплатить штраф в размере £50 тыс., сообщает Sky Sports.
24 августа французский вратарь был задержан при вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
Летом Льорис стал чемпионом мира по футболу в составе сборной Франции.
Ранее сообщалось, что Уго Льорис может быть наказан клубом «Тоттенхэмом» за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.