Адвокат: Глушакову грозит лишение свободы за выведение средств со счёта во время развода

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Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, заявил, что её супруг — полузащитник «Спартака» Денис Глушаков — может быть привлечён к уголовной ответственности за попытку сокрытия средств во время бракоразводного процесса.
Адвокат: Глушакову грозит лишение свободы за выведение средств со счёта во время развода
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«После вынесения судом определения о наложении ареста на счета Глушакова и после того, как мы передали эти документы в банк, он вывел ещё до 100 млн рублей. Если эта информация подтвердится, то это уже уголовное преступление, за которое предусматривается наказание, связанное с лишением свободы, и Глушаков может отправиться к своим друзьям — Павлу Мамаеву и Александру Кокорину», — приводит слова Жорина ТАСС.

Адвокат отметил, что ещё до удовлетворения судом ходатайства об обеспечительных мерах футболист вывел со счетов порядка 200 млн рублей.

«Таким образом, он вывел круглую сумму из средств, которые являются совместно нажитым имуществом», — добавил юрист.

19 сентября стало известно, что Дарья Глушакова подала заявление на развод. Стороны обвиняют друг друга в измене.

Ранее адвокат Глушакова отказалась комментировать информацию об аресте имущества.

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