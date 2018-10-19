Первый гол в сезоне и опровержение ультиматума: как Глушаков пытается вернуться из дубля в основу «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков забил первый мяч в сезоне в официальных матчах. Футболист отличился в игре молодёжного первенства с тульским «Арсеналом» спустя месяц после отстранения от тренировок вместе с основным составом. Это произошло из-за лайка, которые футболист поставил в социальной сети под постом с критикой главного тренера команды Массимо Карреры. Экс-капитан красно-белых заявил, что готов в любое время вернуться и помочь партнёрам, и опроверг информацию о том, что ставил ультиматумы руководству клуба.

Прошло больше месяца с тех пор, как московский «Спартак» проиграл дома «Ахмату» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу. Игра, состоявшаяся 16 сентября, имела гораздо более серьёзные последствия для красно-белых, чем просто потеря очков.

На следующий день внимательные болельщики заметили, что капитан команды Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко поставили в Instagram лайки под публикацией стихов актёра Дмитрия Назарова, в которых тот критиковал главного тренера Массимо Карреру.

Когда началась шумиха, Глушаков поспешил заявить, что сделал это случайно и не хотел таким образом выразить несогласие с тренером, а Ещенко вообще удалил лайк.

Тем не менее на ближайшей тренировке футболистов поставили перед фактом, что они отстранены от занятий и игр за основной состав и переводятся в дубль. За прошедший месяц Глушаков и Ещенко не выходили на поле в трёх матчах РПЛ, пропустили две встречи группового этапа Лиги Европы и не помогли своей команде обыграть «Черноморец» в 1/16 финала Кубка России. В чемпионате страны «Спартак» добился только одной победы, а в еврокубках набрал лишь одно очко.

Всё это время Глушаков и Ещенко выходили на поле только в матчах молодёжного первенства России. Они играли против дублирующих составов ЦСКА, «Ростова», «Зенита» и «Арсенала», пропустив только встречу с «Енисеем», которая состоялась в начале октября. Оба футболиста проводили на поле практически всё время, а в последнем матче с туляками Глушаков отличился забитым мячом. Уже на первой минуте он забил после удара с дальней дистанции. Этот гол стал для футболиста дебютным в текущем сезоне.

Первый гол Д.Глушакова в новом сезоне pic.twitter.com/fYJnnbfMwZ — Геннадий Прокофьев (@sveet196900) 19 октября 2018 г.

Официально причина ссылки Глушакова и Ещенко в дубль озвучена не была. В отчёте после первого молодёжного матча с ЦСКА пресс-служба команды написала, что футболисты «набирали оптимальную форму и получали игровую практику». Массимо Каррера не стал развёрнуто комментировать эпизод с вероятной критикой в свой адрес и лишь заявил, что отстранение Глушакова и Ещенко является его решением. От каких-либо уточняющих вопросов специалист уклонялся.

За партнёров попыталась заступиться вся команда, однако это не повлияло на судьбу отстранённых футболистов. Защитник Георгий Джикия, ставший новым капитаном команды, рассказал, что в клубе все отреагировали на скандальные события по-разному.

«Кто-то посмеялся, кто-то держался за голову. Я смеялся, держась за голову. Мне не хочется долго разбирать тему. Обидно, что так всё получилось, что на «Спартак» так всё вылилось из-за какого-то нажатия экрана. Не хочется никого судить, кто прав и виноват, — все взрослые люди и решат без меня. Был элементарный разговор с тренером — спокойный, рассудительный. Мы подошли и попытались донести, что всё, как говорили ребята, получилось случайно. Я верю им, потому что сам сижу в Instagram», — заявил Джикия в интервью «Спорт-Экспрессу».

Несмотря на то что отстранение от участия в играх за основной состав совпало для Глушакова с тяжёлым бракоразводным процессом, футболист продолжал в соцсетях демонстрировать бодрое расположение духа. После победы над молодёжкой «Ростова» он пожелал основной команде показать такой же результат.

«Всех с победой! С «Ростовом» готов хоть два раза за день играть! Но сегодня имел честь лишь в одном матче. В любом случае рад за нашу молодёжь и желаю «Спартаку» вечером повторить успех молодёжной команды!» — написал Глушаков.

Спустя ровно месяц после его отстранения ряд СМИ сообщили, что футболист потребовал возвращения в основную команду. Так как ФИФА не одобряет длительного отлучения от тренировок в качестве санкций, Глушаков мог обратиться в палату по разрешению споров Российского футбольного союза с жалобой на «Спартак». Даже если отстранение было вызвано плохой формой самого игрока, за месяц она должна была прийти в норму.

Однако Глушаков сам же опроверг данные сообщения. По его словам, он не выдвигал ультиматум собственному клубу.

«По поводу слухов, которые распространяются в СМИ. Я хочу вернуться в основу «Спартака», но никаких требований перед руководством не ставил. Те, кто продолжают распускать слухи вокруг моего имени, уже давно заслужили «Оскар» за сценарий. Слежу за вами внимательно», — написал полузащитник в своём Twitter.

Болельщики могут только догадываться, когда один из лидеров «Спартака» и выходивший в основе защитник вернутся в команду. В последнее время ходят активные разговоры, что Глушаков уйдёт из «Спартака» в «Краснодар», чтобы заменить обвиняемого в хулиганстве и побоях Павла Мамаева. Для футболиста такой вариант может быть оптимальным, так как в плане развития молодёжное первенство не подходит взрослым и состоявшимся футболистам.