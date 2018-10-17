«Каждый должен разговаривать, как хочет»: Ярмоленко ответил на обвинения в использовании русского языка

Нападающий сборной Украины по футболу и лондонского «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко ответил на обвинения в использовании русского языка во время общения с журналистами. Спортсмен заявил, что волен разговаривать так, как хочет. Он отметил, что на первом месте для него стоит любовь к стране, а не «слова на камеру». Ранее директор департамента по связям со СМИ киевского «Динамо» призвал Ярмоленко давать интервью только на украинском.

«Могу общаться на украинском, могу — на русском»

Очередной матч Лиги наций с Чехией сложился для сборной Украины удачно. Подопечные Андрея Шевченко одержали третью победу подряд в рамках турнира и досрочно пробились в элитный дивизион.

Однако после встречи журналисты обсуждали не только футбол, но и поведение одного из лидеров национальной команды Андрея Ярмоленко. Некоторые всерьёз осудили нападающего английского «Вест Хэма» за то, что практически все интервью он даёт не на украинском, а на русском языке.

Ярмоленко, который до поры пропускал данные обвинения мимо ушей, на этот раз не сдержался.

«Послушайте, каждый должен разговаривать на том языке, на котором хочет разговаривать. Я могу общаться с вами на украинском, могу — на русском. Главное для меня не это, а то, что находится в сердце. Важно, чтобы каждый любил свою страну в сердце, а не просто говорил те или иные вещи на камеру. Я люблю Украину всем сердцем, и мне всё равно, кто и что говорит обо мне, о том, на каком языке я общаюсь», — цитирует Ярмоленко Dynamo.Kiev.

При этом наиболее серьёзные претензии экс-футболисту киевского «Динамо» предъявил директор клубного департамента по связям со СМИ Николай Несенюк. В конце сентября он в своём Facebook попросил у Ярмоленко общаться с журналистами только на украинском.

«Ты говоришь «Слава Украине!». И поёшь гимн на родном языке. Так продолжай дальше! Я думаю, что этого тебе просто никто вовремя не подсказал. Так вот я и подсказываю! Говори с британскими журналистами на английском, а с нашими — на украинском! Это же так просто и естественно! Это нужно не нам, это нужно тебе, твоим сыновьям, которые будут жить после нас в сильной, могучей и процветающей Украине. Заранее тебе спасибо!» — написал Несенюк.

Интересно, что раньше Ярмоленко практически всегда общался с украинскими журналистами на русском. Да и в роликах для пресс-службы «Вест Хэма», куда Андрей перешёл этим летом, он говорит преимущественно на русском, а не на английском.

При этом большинство футболистов в Украине владеют обоими языками и делают выбор, исходя из ситуации. Так, с русскоязычными каналами общение идёт на русском, а с украиноязычными — на украинском.

Это же справедливо и для руководителей футбольных клубов. Несенюк раскритиковал Ярмоленко, но при этом не сказал ни слова о президенте «Динамо» и своём непосредственном начальнике Игоре Суркисе, который даёт интервью исключительно на русском.

Схожие вопросы можно задать и другим украинским клубам. Так, официальный сайт «Мариуполя», который выступает в Украинской премьер-лиге, является полностью русскоязычным.

«Когда слышу русскую речь, хочется задушить»

Достаётся на Украине футболистам и за менее серьёзные прегрешения. Так, защитника донецкого «Шахтёра» и сборной страны Ярослава Ракицкого несколько лет назад обвинили в том, что он не поёт гимн. Некоторые болельщики тогда даже призывали выгнать игрока из национальной команды.

«У меня поёт жена, когда смотрит по телевизору. Я знаю гимн, но настраиваюсь на игру, моя задача — выйти и показать хороший футбол. Думаю, людей должно устраивать, как я играю. Я всё доказываю на поле», — объяснил чуть позже Ракицкий.

А чемпиона мира по боксу Александра Усика, который в Москве провёл бой с россиянином Муратом Гассиевым, обвинили в том, что он после победы не крикнул с ринга «Слава Украине». Так, жёстко раскритиковал спортсмена депутат Верховной рады Виталий Куприй.

«К сожалению, хочу сообщить вам, что наша патриотическая общественность восприняла бой неоднозначно. Многие ожидали от вас определённых заявлений в логове врага, которые бы призывали агрессора остановить войну в Донбассе, вернуть Крым Украине, освободить политических заключённых. К сожалению, вы никак не упомянули Украину на своей пресс-конференции после боя, а на ринге даже не поблагодарили собственный народ за поддержку», — написал политик.

В ответ Усик предложил всем недовольным выйти с ним на ринг.

«Всерьёз такие претензии не воспринимаю. Какой-то деятель требует, чтобы я отчитался перед ним, сколько зарабатываю, где плачу налоги. Вы с ума сходите? Хочу попросить: соберите всех недовольных, всех людей, кому я не нравлюсь. Выйду с ними драться на ринг один против всех, сколько бы их ни было», — приводит слова Усика iSport.ua.

Впрочем, некоторые украинские спортсмены, напротив, поддерживают русофобские настроения. Например, известный теннисист Сергей Стаховский заявлял, что готов «задушить» человека, если слышит от него русскую речь. Правда, чуть позже ему пришлось извиняться за сказанное.

«Мои слова были сказаны в шутку, но они были за гранью дозволенного, мне очень жаль», — пояснил Стаховский в Twitter.