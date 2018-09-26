На Украине футболиста Ярмоленко призвали прекратить давать интервью на русском языке

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Директор департамента по связям со СМИ киевского «Динамо» Николай Несенюк обратился к украинскому полузащитнику английского «Вест Хэма» Андрею Ярмоленко с просьбой перестать давать интервью на русском языке.
На Украине футболиста Ярмоленко призвали прекратить давать интервью на русском языке
  • РИА Новости

«В Англии говорить с журналистами по-русски не годится. И не только потому, что русские для англичан теперь — это убийцы и отравители. Именно поэтому ты пытаешься говорить на английском и правильно делаешь. Знаю, что ты истинный патриот Украины. Так почему же ты говоришь с украинскими журналистами на иностранном (не на английском) языке? Почему не говоришь на родном, который прекрасно знаешь?» — написал Несенюк в своём Facebook. 

Он также отметил, что это необходимо в первую очередь самому спортсмену.

«Говори с британскими журналистами на английском, а с нашими — на украинском! Это же так просто и естественно», — говорится в обращении.

Ранее на форме сборной Украины по футболу появился лозунг «Слава Украине».

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