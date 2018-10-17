Футболист сборной Украины Ярмоленко ответил на призывы прекратить давать интервью на русском языке

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Нападающий сборной Украины по футболу и «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко ответил на призывы прекратить давать интервью на русском языке.
Футболист сборной Украины Ярмоленко ответил на призывы прекратить давать интервью на русском языке
  • РИА Новости

«Послушайте, каждый должен разговаривать на том языке, на котором он хочет разговаривать. Я могу общаться с вами на украинском языке, могу — на русском», — цитирует Ярмоленко dynamo.kiev.ru.

Он также сказал, что важно любить свою страну не напоказ.  

«Я люблю Украину всем сердцем, и мне всё равно, кто и что говорит обо мне, о том, на каком языке я общаюсь», — заявил Ярмоленко.

Ранее директор департамента по связям со СМИ киевского «Динамо» Николай Несенюк обратился к украинскому полузащитнику английского «Вест Хэма» Андрею Ярмоленко с просьбой перестать давать интервью на русском языке.

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