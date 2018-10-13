Украинское течение: Россию могут отстранить от соревнований по парусному спорту из-за турнира в Крыму

Россия может быть лишена членства в Международной федерации парусного спорта (World Sailing). Вопрос будет рассмотрен на ежегодной конференции организации, которая состоится в конце октября — начале ноября. Поводом для возможных санкций стала жалоба от Украины на то, что в Крыму «проводятся российские соревнования по парусному спорту».

Международная федерация парусного спорта рассмотрит вопрос об исключении Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) из ряда своих членов во время ежегодной конференции, которая пройдёт с 27 октября по 4 ноября в городе Сарасота в американском штате Флорида.

Просьбу выставить этот вопрос на голосование в совете World Sailing направила Федерация парусного спорта Украины (ФПСУ). Поводом для этого стало проведение национальных российских соревнований в Крыму, которое на Украине рассматривают как нарушение правил парусного спорта.

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Украина направила в World Sailing официальный запрос с требованием лишить Россию членства в рядах федерации.

В своём запросе ФПСУ сослалась на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года, согласно которой Крым остаётся частью территории Украины, а ранее состоявшийся референдум о вхождении полуострова в состав России признаётся недействительным. Стоит отметить, что резолюции Генассамблеи ООН носят рекомендательный характер и не имеют обязательной силы.

С 2015 года Всероссийская федерация парусного спорта стала проводить свои соревнования в Республике Крым и городе Севастополе, в том числе и такие статусные, как чемпионаты и Кубки России. По мнению украинской стороны, это является нарушением международных правил парусного спорта, касающихся требований к организаторам состязаний. ФПСУ обращалась по этому поводу в панель World Sailing, и та приняла решение, что проводить соревнования в Крыму должна Украина.

Россия продолжила пользоваться полуостровом для организации своих национальных чемпионатов. На Украине это расценили как повод обвинить ВФПС в нарушении устава World Sailing и потребовать лишить Россию членства в организации.

В World Sailing подтвердили получение запроса от Украины и включение его в повестку дня ежегодной конференции. Чтобы Россию исключили из международной федерации, за это должны проголосовать две трети членов совета.

«Украинская заявка, представленная вместе с доказательствами от двух национальных федераций, будет обсуждаться конституционным комитетом World Sailing. Комитет предоставит доклад в совет World Sailing, который затем проведёт слушания и вынесет решения, заслушав украинскую и российскую стороны. Чтобы заявка была одобрена, за неё должны отдать голоса две трети членов совета. Пересмотр решения и восстановление полного членства возможны на следующем заседании генеральной ассамблеи World Sailing», — заявили в пресс-службе международной федерации.

Российские спортсмены регулярно участвуют в соревнованиях, проходящих под эгидой World Sailing, и отстранение от них негативно скажется на развитии всего вида спорта, как это произошло с лёгкой атлетикой. На Олимпийских играх 2016 года российская спортсменка Стефания Елфутина была награждена бронзовой медалью в классе RS:X, а на последнем чемпионате мира россияне завоевали две квоты на следующую Олимпиаду в Токио.

Ранее министр спорта России Павел Колобков утверждал, что в Крыму продолжит развиваться парусный спорт и государство будет этому содействовать.

«С точки зрения развития парусного спорта Крым — одно из самых удачных мест. Вы помните, что в советское время полуостров был основной базой подготовки спортивных команд. Поэтому в наших ближайших планах вместе с руководством республики — продумать план действий по возрождению парусного спорта. Для подготовки сборных команд, спортсменов лучшего места сложно и придумать», — цитировало Колобкова РИА Новости в августе этого года.

Это первый случай, когда из-за проведения соревнований в Крыму России угрожают лишением членства в международной федерации. С 2014 года в Крыму под российской юрисдикцией организованы местные федерации практически всех видов спорта, что даёт возможность проводить там соревнования всероссийского уровня. Крым и Севастополь уже принимали чемпионаты России среди взрослых по академической гребле, стрельбе из лука и шоссейному велоспорту.