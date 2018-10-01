«Крым — божий, это по-настоящему»: украинский боксёр Усик вновь отказался от негативных комментариев в адрес России

Боксёр Александр Усик в эфире украинского ТВ был вынужден в очередной раз отвечать на вопросы о своём отношении к России. Он заявил, что считает Крым «божьим», и отметил тёплый приём со стороны российских болельщиков во время боя за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе с Муратом Гассиевым. Поединок состоялся в Москве в июле 2018-го. Ранее украинские политики обвинили Усика в отсутствии патриотизма из-за того, что после победы над россиянином он не сделал определённых политически окрашенных заявлений.

Постоянные провокации в адрес Усика начались задолго до того, как украинский боксёр одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым и объединил все чемпионские пояса в первом тяжёлом весе. Ещё до официального объявления места проведения поединка в прессе появилась информация, что Александр якобы не желает проводить бой на территории соперника. Но в итоге эти слухи развеялись, когда долгожданное событие всё же состоялось в столичном спорткомплексе «Олимпийский».

Также по теме «Бой Гассиева и Усика обсуждают до сих пор»: Кремлёв о финале WBSS, украинских политиках и развитии бокса Бой Мурата Гассиева и Александра Усика в Москве вошёл в историю. Об этом в эксклюзивном интервью RT заявил генеральный секретарь...

Однако после боя, в котором победу одержал Усик, нападки со стороны украинских политиков не прекратились. Спортсмена обвиняли в предательстве и нежелании отстаивать интересы своей страны — всё из-за того, что он отказался сделать «определённые заявления в логове врага» и не прокричал «Слава Украине!».

Спустя два с половиной месяца Усика продолжают пытаться вывести на разговоры о политике. 1 октября боксёр дал интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону, основной темой которого стали отношения между двумя государствами.

Ведущий начал издалека, побеседовав со спортсменом о его прошлом и мотивации заниматься боксом, однако затем перешел к темам, не касающимся спорта. Журналист спросил у Усика, считает ли от присоединение Крыма к России трагедией.

В очередной раз Усику был задан вопрос о его отношении к присоединению Крыма к России, но ответ спортсмена стал неожиданностью для журналиста.

«Всё происходит по воле Господней. Он дал нам апостолов, которые говорят, что нам делать, а мы уже выбираем свой путь. Он говорит: вот этот путь — это путь спасения, а этот путь — другой. И мы часто колеблемся, какой же нам путь выбрать. Спасения путь — очень трудный, надо пробиваться через какие-то тернии», — ответил спортсмен.

Журналист спросил у Усика, считает ли он присоединение Крыма к Россией личной трагедией.

«Неудобно ездить. Появились какие-то границы, разногласия между людьми, злоба. Это катастрофа. Естественно, у меня есть внутренние переживания. Большое количество друзей, мой тренер живут там, там находится мой клуб. Естественно, я не перестаю с ними общаться и ездить туда. Там похоронены мои предки», — заявил Усик.

После этого журналист напрямую спросил боксёра о том, кому принадлежит полуостров.

«Крым — божий. Это по-настоящему», — сказал Усик. Он так же отметил, что принадлежность полуострова в будущем будет зависеть от «народа и воли Господней».

После этого Гордон решил обсудить с Усиком его поединок в России, а также поинтересовался на тему возможного проявления неприязни к нему со стороны россиян. При этом Москву журналист назвал «логовом врага».

«Для меня было очень неожиданно, как себя вели и местные люди, и те, кто приехал поддержать меня. Во время исполнения гимнов, все встали, никто не кричал что-то неодобрительное. Никаких инцидентов не было. Хорошо, что люди начинают что-то понимать, что быть злым в отношении кого-то — бред», — рассказал Усик.

Александр также признался, что почувствовал дружественную атмосферу и после завершения поединка с Гассиевым. По его словам, по пути на пресс-конференцию к нему часто подходили болельщики, которые просили у него совместное фото или автограф. А один из фанатов специально приехал из Костромы, чтобы воочию увидеть выступление абсолютного чемпиона мира.

Уже на следующий день Усика снова ждала порция общения с российскими любителями бокса. После посещения одной из закусочных Александру снова пришлось задержаться, чтобы сделать очередную порцию фотографий и раздать несколько автографов.

Также по теме «Не нужны звёзды, которые вы раздаёте»: почему боксёр Усик не хочет получать звание Героя Украины Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик заявил, что не хочет получать звание Героя Украины. Боксёр подчеркнул,...

При этом украинские политики встречали своего чемпиона не так радужно, как российские болельщики. По признанию Усика, читать оскорбления в свой адрес с их стороны ему было довольно неприятно.

«Тут никому не нужны эти победы. Возможно, это был пиар, своего рода задача. Я ничего не читал об этом. Было лёгонькое разочарование. Если тебе что-то не нравится, лучше промолчи», — выразил мнение спортсмен.

Также ведущий спросил Усика о причинах отказе от звания Героя Украины.

«Я не считаю, что сделал что-то героическое. Есть много людей, которые делают больше, спасают жизни. Врачи, научные сотрудники, учителя. Они делают больше, чем я, и заслуживают этого. Я — нет», — пояснил атлет.

В заключение Усик также очень тепло высказался о своём бывшем сопернике. Как признался спортсмен, у него остались исключительно приятные впечатления от Гассиева.

«Мы тепло пообщались в ринге. Очень воспитанный парень с очень мужским сердцем. После боя я зашёл к нему в раздевалку, отдал ему пояс IBF. Мы сфотографировались и обнялись. Пригласил бы я его лет через 10—15 на день рождения? С удовольствием», — заключил Усик.