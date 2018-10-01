«Крым — божий, это по-настоящему»: украинский боксёр Усик вновь отказался от негативных комментариев в адрес России
- Украинский боксёр Александр Усик
- globallookpress.com
Постоянные провокации в адрес Усика начались задолго до того, как украинский боксёр одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым и объединил все чемпионские пояса в первом тяжёлом весе. Ещё до официального объявления места проведения поединка в прессе появилась информация, что Александр якобы не желает проводить бой на территории соперника. Но в итоге эти слухи развеялись, когда долгожданное событие всё же состоялось в столичном спорткомплексе «Олимпийский».
Однако после боя, в котором победу одержал Усик, нападки со стороны украинских политиков не прекратились. Спортсмена обвиняли в предательстве и нежелании отстаивать интересы своей страны — всё из-за того, что он отказался сделать «определённые заявления в логове врага» и не прокричал «Слава Украине!».
Спустя два с половиной месяца Усика продолжают пытаться вывести на разговоры о политике. 1 октября боксёр дал интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону, основной темой которого стали отношения между двумя государствами.
Ведущий начал издалека, побеседовав со спортсменом о его прошлом и мотивации заниматься боксом, однако затем перешел к темам, не касающимся спорта. Журналист спросил у Усика, считает ли от присоединение Крыма к России трагедией.
В очередной раз Усику был задан вопрос о его отношении к присоединению Крыма к России, но ответ спортсмена стал неожиданностью для журналиста.
«Всё происходит по воле Господней. Он дал нам апостолов, которые говорят, что нам делать, а мы уже выбираем свой путь. Он говорит: вот этот путь — это путь спасения, а этот путь — другой. И мы часто колеблемся, какой же нам путь выбрать. Спасения путь — очень трудный, надо пробиваться через какие-то тернии», — ответил спортсмен.
Журналист спросил у Усика, считает ли он присоединение Крыма к Россией личной трагедией.
«Неудобно ездить. Появились какие-то границы, разногласия между людьми, злоба. Это катастрофа. Естественно, у меня есть внутренние переживания. Большое количество друзей, мой тренер живут там, там находится мой клуб. Естественно, я не перестаю с ними общаться и ездить туда. Там похоронены мои предки», — заявил Усик.
После этого журналист напрямую спросил боксёра о том, кому принадлежит полуостров.
«Крым — божий. Это по-настоящему», — сказал Усик. Он так же отметил, что принадлежность полуострова в будущем будет зависеть от «народа и воли Господней».
После этого Гордон решил обсудить с Усиком его поединок в России, а также поинтересовался на тему возможного проявления неприязни к нему со стороны россиян. При этом Москву журналист назвал «логовом врага».
«Для меня было очень неожиданно, как себя вели и местные люди, и те, кто приехал поддержать меня. Во время исполнения гимнов, все встали, никто не кричал что-то неодобрительное. Никаких инцидентов не было. Хорошо, что люди начинают что-то понимать, что быть злым в отношении кого-то — бред», — рассказал Усик.
Александр также признался, что почувствовал дружественную атмосферу и после завершения поединка с Гассиевым. По его словам, по пути на пресс-конференцию к нему часто подходили болельщики, которые просили у него совместное фото или автограф. А один из фанатов специально приехал из Костромы, чтобы воочию увидеть выступление абсолютного чемпиона мира.
Уже на следующий день Усика снова ждала порция общения с российскими любителями бокса. После посещения одной из закусочных Александру снова пришлось задержаться, чтобы сделать очередную порцию фотографий и раздать несколько автографов.
При этом украинские политики встречали своего чемпиона не так радужно, как российские болельщики. По признанию Усика, читать оскорбления в свой адрес с их стороны ему было довольно неприятно.
«Тут никому не нужны эти победы. Возможно, это был пиар, своего рода задача. Я ничего не читал об этом. Было лёгонькое разочарование. Если тебе что-то не нравится, лучше промолчи», — выразил мнение спортсмен.
Также ведущий спросил Усика о причинах отказе от звания Героя Украины.
«Я не считаю, что сделал что-то героическое. Есть много людей, которые делают больше, спасают жизни. Врачи, научные сотрудники, учителя. Они делают больше, чем я, и заслуживают этого. Я — нет», — пояснил атлет.
В заключение Усик также очень тепло высказался о своём бывшем сопернике. Как признался спортсмен, у него остались исключительно приятные впечатления от Гассиева.
«Мы тепло пообщались в ринге. Очень воспитанный парень с очень мужским сердцем. После боя я зашёл к нему в раздевалку, отдал ему пояс IBF. Мы сфотографировались и обнялись. Пригласил бы я его лет через 10—15 на день рождения? С удовольствием», — заключил Усик.
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