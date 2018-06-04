Украинский теннисист рассказал о предубеждении по отношению к русскоговорящим
- РИА Новости
«У меня ещё есть предоценка сразу к русскоговорящим — это да. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу… Просто так бы сразу задушил», — сказал спортсмен.
После этого Стаховский сказал, что пошутил.
Журналист, который брал у теннисиста интервью, отметил, что оно проходит на русском языке, после чего разговор был продолжен на украинском.
Ранее сообщалось, что бывший украинский депутат и языковед Ирина Фарион назвала русскоязычных граждан Украины умственно отсталыми.