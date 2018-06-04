Украинский теннисист рассказал о предубеждении по отношению к русскоговорящим

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Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о своём предубеждении по отношению к русскоговорящим людям. Об этом сообщает «112 Украина».
Украинский теннисист рассказал о предубеждении по отношению к русскоговорящим
  • РИА Новости

«У меня ещё есть предоценка сразу к русскоговорящим — это да. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу… Просто так бы сразу задушил», — сказал спортсмен.

После этого Стаховский сказал, что пошутил.

Журналист, который брал у теннисиста интервью, отметил, что оно проходит на русском языке, после чего разговор был продолжен на украинском.

Ранее сообщалось, что бывший украинский депутат и языковед Ирина Фарион назвала русскоязычных граждан Украины умственно отсталыми.

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