Украинский теннисист рассказал о предубеждении по отношению к русскоговорящим

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о своём предубеждении по отношению к русскоговорящим людям. Об этом сообщает «112 Украина».

«У меня ещё есть предоценка сразу к русскоговорящим — это да. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу… Просто так бы сразу задушил», — сказал спортсмен.

После этого Стаховский сказал, что пошутил.

Журналист, который брал у теннисиста интервью, отметил, что оно проходит на русском языке, после чего разговор был продолжен на украинском.

Ранее сообщалось, что бывший украинский депутат и языковед Ирина Фарион назвала русскоязычных граждан Украины умственно отсталыми.