На Украине призвали признать русский язык «культурной собственностью» страны

Короткая ссылка
Украинский писатель Андрей Курков призвал сделать русский язык «культурной собственностью» Украины.

«Для ограничения возможности России защищать на Украине русский язык нужно признать украинское русскоязычие украинской культурной собственностью и взять украинский русский под свой филологический контроль», — приводит его слова «Деловая столица».

Курков призвал открыть в стране институт русского языка, чтобы русскоговорящие украинцы могли обособиться от общего «русского мира за пределами России».

«Хочу напомнить, что речь идёт не о статусе языка, а о миллионах украинских русскоязычных граждан, избирателей, которые, если их игнорировать или показывать только как врагов Украины, могут повлиять на исход любых будущих выборов — и парламентских, и президентских», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что русскому языку на Украине ничего не угрожает.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119