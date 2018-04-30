Экс-депутат Рады назвала русскоязычных граждан умственно отсталыми

Бывший народный депутат от фракции «Свобода» языковед Ирина Фарион назвала русскоязычных граждан Украины умственно отсталыми.

Об этом она сказала в эфире ток-шоу «Противоположный взгляд LIVE».

«Они умственно отсталые, эти русскоязычные!» — цитирует «Обозреватель» Фарион.

Кроме того, она сказала, что «русскоязычные украинцы — гибриды и не имеют права называться украинцами».

В феврале Конституционный суд Украины признал неконституционным закон об основах государственной языковой политики, который предоставлял русскому языку статус регионального.