Второе поражение Германии, повышение Украины и Грузии, новая сенсация от Гибралтара: обзор игрового дня в Лиге наций

Благодаря дублю Антуана Гризманна сборная Франции одержала волевую победу над Германией, лишив подопечных Йоахима Лёва шансов на выход в плей-офф Лиги наций. Украина выиграла третий матч подряд и пошла на повышение. В более сильный дивизион попадает и национальная команда Грузии. Сборная Гибралтара ещё раз сотворила сенсацию, обыграв Лихтенштейн.

Очередная осечка немецкой машины

Команда Йоахима Лёва не забивала в трёх последних официальных матчах, и СМИ всерьёз заговорили о том, что ещё одна неудача положит конец 12-летней карьере специалиста в Бундесманшафт. Доказывать свою состоятельность Лёву предстояло в матче с действующим чемпионом мира Францией, а кроме того, в гостях.

После разгрома от сборной Нидерландов немецкая команда претерпела значительные изменения. В стартовом составе осталось всего четыре игрока, выигрывавших чемпионат мира четыре года назад, хотя ещё недавно таких футболистов было больше половины.

Лёв омолодил сборную, и это дало результат. Действующие победители мундиаля не справлялись со скоростными атаками сборной Германии. Одна из них привела к прострелу Лероя Зане, который Преснел Кимпембе прервал рукой. Тони Кроос, единственный опытный игрок в атаке, реализовал пенальти на 14-й минуте.

Но рано или поздно у немцев должны были сесть батарейки. После перерыва уже французы устраивали сумасшедшие прорывы вперёд, ещё и удивляя болельщиков блестящей техникой. На 62-й минуте Люка Эрнандес навесил Антуану Гризманну с левого фланга, и тот закрутил мяч в дальний угол. Мануэль Нойер не оказал серьёзного сопротивления.

Пропущенный мяч вновь, как и в матче с Нидерландами, деморализовал подопечных Лёва. Французы прочно взяли игру в свои руки и могли просто ждать ошибки соперника, чтобы зафиксировать победу. Допустил её опытный Матс Хуммельс, сбивший в своей штрафной Блеза Матюиди. Гризманн подошёл к точке и оформил дубль, войдя при этом в десятку лучших бомбардиров сборной Франции. Лёв вернул на поле Томаса Мюллера и Юлиана Брандта, но исправить ситуацию они уже никак не могли — немцы проиграли во второй раз подряд.

Тренер сборной Германии Йоахим Лёв

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Германия с одним очком после трёх матчей идёт последней в своей группе и уже точно не выйдет в плей-офф Лиги наций. Французы же с семью очками уверенно лидируют, но теоретически их ещё могут обогнать голландцы, которые отстают на четыре очка, но имеют одну игру с Германией в запасе.

Повышение Украины и супергол Уилсона

Сборной Украины выпал шанс стать первой командой дивизиона B, которая пошла на повышение в Лиге наций. Ситуация в её группе сложилась так, что подопечным Андрея Шевченко было достаточно сыграть дома вничью с Чехией, чтобы стать недосягаемыми и для этой команды, и для словаков. Но украинцы не стали ограничиваться программой минимум.

Под конец первого тайма хозяева поля открыли счёт. Руслан Малиновский из «Генка» получил мяч от Романа Яремчука из центра чужой штрафной и точно поразил ворота во втором матче подряд, но теперь уже в официальном. Чехи не хотели терпеть второе поражение и показали достойную игру во втором тайме, однако найти путь к воротам Андрея Пятова так и не смогли. Украина набрала ещё три очка и ворвалась в элитный дивизион Лиги наций.

Игроки сборной Уэльса празднуют победу

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Болельщикам сборной Уэльса не нужно печалиться из-за очередной травмы Гарета Бэйла, которую он получил в «Реале». У валлийской команды дела в Лиге наций идут неплохо, и потеря суперзвезды не помешала ей возглавить свою группу. Произошло это после матча с Ирландией.

Игра явно не складывалась для обоих соперников, но на 58-й минуте Гарри Уилсон открыл счёт точным ударом со штрафного — точно так же, как он забил «Манчестер Юнайтед» в составе своего «Дерби Каунти» в матче Кубка английской лиги. Этот гол так и остался единственным. Валлийцы одержали в Дублине первую победу с 1992 года. Теперь британцам, чтобы остаться на первом месте в своём трио, нужно научиться обыгрывать не только Ирландию, но и Данию.

Норвежская неприступность

Норвежская сборная не позволила Болгарии добиться преждевременного повышения в классе. Балканцы в случае четвёртой подряд победы становились недосягаемыми для всех своих соперников. Но скандинавы никому не проигрывали дома вот уже больше двух лет, а последние полтора года обыгрывали всех, кто приезжал к ним в гости.

Сборная Болгарии не стала исключением и потерпела поражение с минимальным счётом. Победу хозяевам поля принёс гол Мохамеда Эльюнусси. Обе команды набрали по девять очков, и теперь им придётся соперничать заочно — их личные встречи закончились с одинаковым результатом 1:0.

Матч Норвегия — Болгария

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Когда Лига наций ещё не началась, сборная Словении была фаворитом третьей группы дивизиона C, ведь при жеребьёвке у неё был первый номер посева. Однако с тех пор команда не подарила болельщикам ничего, кроме разочарования. Подопечные Томажа Кавчича потерпели три поражения подряд и оказались на грани вылета в более слабый дивизион.

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Словенцам чудом удалось избежать очередной неудачи после домашнего матча с Кипром. Большую часть матча они уступали в счёте из-за гола Фотиса Папулиса. Но островитяне остались в меньшинстве во втором тайме, и хозяева поля смогли сравнять счёт на 83-й минуте стараниями Нейца Скубича. Словения набрала первое очко в Лиге наций, но осталась на последнем месте и лишь отсрочила своё понижение в классе. Кстати, Кипру тоже не гарантировано сохранение прописки — из дивизиона C вылетает одна худшая команда, занявшая третье место, и пока что такой является как раз сборная средиземноморского острова.

Сенсации слабейшего дивизиона

Казахстан оправился после ужасного старта в Лиге наций — по итогам трёх туров сборная не выиграла ни одного матча и набрала всего два очка. Приняв у себя Андорру, казахстанцы наконец одержали победу, причём самую крупную в официальном матче с момента перехода под юрисдикцию УЕФА.

Подопечные Станимира Стойлова отправили в ворота соперника четыре безответных мяча. Начало разгрому положил единственный легионер в составе Казахстана — нападающий «Уфы» Еркебулан Сейдахмет, который теперь забил за сборную больше, чем за все клубы. 18-летний форвард также помог отличиться Бауржану Турисбеку. Во втором тайме вратарь Хосе Гомес срезал мяч в свои ворота, а после удаления Жорди Алаеза точку в матче поставил Роман Муртазаев.

Но казахстанцы слишком поздно включились в борьбу в Лиге наций. Лидер их группы — сборная Грузии — одержал уже три победы, и четвёртый успех означал, что команда получит путёвку в дивизион C. Подопечные Владимира Вайсса поехали оформлять её в Ригу. В матче с Латвией разгромный счёт мог бы быть зафиксирован уже к 29-й минуте, если бы Валерий Казаишвили реализовал пенальти. А так третий безответный мяч в ворота прибалтов залетел только во втором тайме. Грузия одержала победу со счётом 3:0 и через два года сыграет в компании более сильных соперников.

Армения преподнесла сенсацию. После домашнего поражения от Гибралтара армяне разгромили главного фаворита группы — Македонию. Та одержала три победы подряд и уже могла думать о переходе в следующий дивизион, но внезапно крупно уступила в Ереване.

Уже на 12-й минуте счёт открыл Маркос Пиззелли, когда-то игравший за «Кубань» и «Краснодар», а теперь осевший в Казахстане. Во втором тайме преимущество удвоил бывший форвард «Спартака» Юра Мовсисян. Геворг Казарян сделал счёт разгромным, а на четвёртой компенсированной минуте главная звезда армянской сборной Генрих Мхитарян отличился впервые за 11 месяцев, исполнив хитрый удар под прыгнувшей стенкой.

Благодаря армянам шанс на повышение в классе сохраняется у команды Гибралтара. Сборная одержала вторую победу подряд, на этот раз взяв реванш у Лихтенштейна за поражение в первом круге. Пиренейцы пропустили на 15-й минуте, но во втором тайме ответили гостям двумя забитыми мячами и вновь удивили всю футбольную Европу. Гибралтар отстаёт от Македонии на три очка, а впереди у обеих команд по два матча.