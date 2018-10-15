Успешная перестройка защиты и ставка на натурализованных игроков: главные выводы о матчах сборной России в Лиге наций

Сборная России по футболу набрала четыре очка в домашних матчах Лиги наций со Швецией и Турцией, ни разу не пропустив за 180 минут. Эта заслуга принадлежит не только голкиперу Маринато Гилерме, который провёл оба матча на последнем рубеже, но и центру обороны в лице Георгия Джикии и Романа Нойштедтера. Последний в игре со скандинавами стал одним из четырёх натурализованных исполнителей, вышедших в старте. Об особенностях октябрьских встреч национальной команды — в материале RT.

Черчесов успешно перестраивает сборную

Октябрь сложился для сборной России по футболу вполне удачно. Подопечные Станислава Черчесова в матчах Лиги наций со Швецией и Турцией набрали четыре очка и практически гарантировали себе повышение в классе.

Однако, пожалуй, главный итог встреч заключается не в результате, а в успешной работе тренерского штаба национальной команды над масштабной перестройкой сборной.

После успешного выступления на чемпионате мира отечественная дружина осталась без целого ряда лидеров. Игорь Акинфеев, Юрий Жирков и Александр Самедов объявили об окончании международной карьеры. Сергей Игнашевич вовсе повесил бутсы на гвоздь. До сих пор испытывает проблемы со здоровьем его бессменный партнёр по центру обороны во время мундиаля Илья Кутепов.

Потеря такого количества ведущих исполнителей могла негативно сказаться на результатах команды, но пока этого не происходит. Черчесов постепенно встраивает в состав новых исполнителей. Например, вернулся в сборную Алексей Ионов.

Красноречивый факт: последние три матча национальной команды полузащитник «Ростова» начинал в стартовом составе и здорово действовал на позиции второго нападающего или правого полузащитника. В товарищеской игре с Чехией Ионов вовсе оформил дубль.

Весьма продуктивен на левом фланге обороны и натурализованный Константин Рауш, который летом в последний момент не попал в состав сборной на ЧМ. В той же игре с Чехией защитник «Динамо» выполнил две результативные передачи.

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Решена проблема в центре обороны

Больше всего головной боли после мундиаля у Черчесова вызывал центр обороны сборной. Как уже отмечалось, завершил карьеру Игнашевич, а Кутепов получил травму.

Отчасти проблема решилась благодаря возвращению восстановившегося после тяжёлой травмы Георгия Джикии. Черчесов вполне мог использовать расстановку с тремя центральными защитниками, учитывая наличие Фёдора Кудряшова, но решил не менять тактику, приносившую команде удачу на домашнем ЧМ.

Компанию Джикии в последних матчах составил Роман Нойштедтер. Черчесов не взял натурализованного защитника на чемпионат мира, отдав предпочтение Владимиру Гранату и Андрею Семёнову, но после мундиаля доверил ему место в старте.

Конечно, в том же матче со Швецией Джикии и Нойштедтеру порой не хватало сыгранности, однако в целом они справлялись со своими обязанностями и хорошо страховали друг друга. А в игре с Турцией защитник стамбульского «Фенербахче» и вовсе открыл счёт голам в составе национальной команды, добив мяч в ворота после удара партнёра по обороне.

Прежде футболисту в национальной команде не хватало спортивной наглости, но доверие со стороны Черчесова придало Нойштедтеру уверенности.

Теперь будет любопытно посмотреть, каким предстанет центр обороны национальной команды после восстановления Кутепова и Виктора Васина.

Гилерме — номер один

Перед играми со Швецией и Турцией Игорь Акинфеев объявил о завершении международной карьеры, а Черчесов оперативно заявил, что основным вратарём сборной теперь будет голкипер «Зенита» Андрей Лунёв.

Однако на сбор национальной команды футболист приехал с неким повреждением, и в игре со Швецией тренерский штаб решил дать шанс Маринато Гилерме из «Локомотива». И натурализованный бразилец возможностью воспользовался на все сто процентов. Порой он действовал не слишком уверенно, но в целом справился и отстоял на ноль.

Менять вратаря после удачной игры Черчесов не стал, и в Сочи Гилерме вновь вышел на поле с первых минут. На этот раз Маринато действовал куда увереннее и вновь не пропустил.

Мало того, вратарь отметился несколькими великолепными вводами мяча от своих ворот, один из которых закончился голом Дениса Черышева. Сильные вбросы мяча рукой Гилерме — новая опция для контратакующей игры сборной России.

А Маринато, кажется, останется в воротах национальной команды как минимум до первой серьёзной ошибки. Смущает лишь возраст голкипера. В декабре ему исполнится уже 33 года, и назвать его сменщиком Акинфеева в долгосрочной перспективе нельзя.

Reuters

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Ставка на натурализованных футболистов

Натурализованные игроки в последнее время — обычное дело для российского футбола. Первой ласточкой в 2016-м выступил Нойштедтер. Он получил отечественный паспорт в преддверии чемпионата Европы и в последний момент был включён в заявку на турнир, но сыграл там не слишком удачно, как и вся сборная.

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В домашнем чемпионате мира принял участие также всего один натурализованный футболист — Марио Фернандес. Причём болельщики после гола хорватам в четвертьфинале простили коренному бразильцу даже нежелание учить язык.

А после мундиаля Черчесов начал вызывать в сборную ещё двоих натурализованных исполнителей — Рауша и Гилерме.

Изначально оба не казались основными игроками национальной команды на своих позициях, но сумели отвоевать для себя место в старте.

В результате в основном составе на игру со Швецией оказались сразу четыре натурализованных футболиста — абсолютный рекорд для российского футбола.

Этот факт мало кому пришёлся по душе. В частности, экс-капитан сборной Александр Мостовой раскритиковал выход Гилерме на поле.

«Всегда говорю: у нас есть свои нормальные ребята, которые могут и в воротах играть, и на поле. Это не вина Гилерме, что он не русский. Просто неужели в такой большой стране мы не можем найти своих вратарей?» — цитирует Мостового «Спорт день за днём».

Полные стадионы

Но главное, прошедшие матчи продемонстрировали — сборную России по футболу в стране по-прежнему готовы носить на руках. После чемпионата мира прошло уже несколько месяцев, а игроки национальной команды остаются настоящими звёздами.

И подтверждение тому — высокая посещаемость матчей коллектива Черчесова. На игру со Швецией в Калининграде пришли более 30 тыс. зрителей, а на встречу с Турцией в Сочи — 38 тыс.

Игроков сборной любят. Например, каждое касание мяча Артёмом Дзюбой в обеих играх сопровождалось одобрительным гулом. А вышедшего на замену в Сочи Дениса Черышева встретили как звезду мирового масштаба. Ведь именно он забил на «Фиште» гол-красавец в ворота хорватов.

А когда Денис точным ударом похоронил надежды Турции на ничью, болельщики, кажется, вовсе сошли с ума. Чемпионат мира закончился, но матчи сборной будто снова возвращают людей в тот сказочный турнир.