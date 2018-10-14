Первый гол Нойштедтера и удачный выход Черышева на замену: как Россия обыграла Турцию в Лиге наций

Сборная России по футболу обыграла Турцию в матче Лиги наций и практически обеспечила себе повышение в классе. Счёт открыл Роман Нойштедтер, для которого этот гол стал первым в составе национальной команды. Второй мяч в ворота соперника забил вышедший на замену Денис Черышев.

Решающий матч и два изменения в составе

Сборная Турции в последнее время превратилась для России в постоянного соперника. Только в текущем году команды встретились два раза. В преддверии чемпионата мира соперники провели товарищеский матче в Москве (1:1), а уже в сентябре сыграли в рамках Лиги наций в Трабзоне.

Тот матч завершился для подопечных Станислава Черчесова важнейшей победой — 2:1.

А вот во второй игре турнира россияне дома не сумели обыграть Швецию, но сохранили лидерство в группе 2 лиги B.

Таким образом, ответный матч с турками превращался для отечественной дружины фактически в решающий. Победа в нём практически гарантировала сборной России первое место в группе и путёвку в лигу А.

Неудивительно, что Черчесов призывал отнестись к матчу в Сочи максимально серьёзно и обещал выпустить на поле всех сильнейших.

Особенной пикантности встрече придавал тот факт, что именно на «Фиште» отечественная дружина провела последний матч на домашнем чемпионате мира, в котором уступила в серии пенальти Хорватии.

После игры со Швецией некоторые проблемы со здоровьем испытывали Артём Дзюба и Алан Дзагоев, но в преддверии встречи стало понятно, что оба смогут сыграть с турками.

В результате тренерский штаб национальной команды ограничился двумя перестановками в стартовом составе по сравнению с матчем со Швецией. Место Константина Рауша на левом фланге обороны занял Фёдор Кудряшов, а Далер Кузяев вышел вместо Дениса Черышева.

При этом позицию на последнем рубеже вновь занял Маринато Гилерме. Натурализованный бразилец отыграл на «ноль» со Швецией, и Черчесов ещё на предматчевой пресс-конференции признался, что опять доверит место в воротах голкиперу «Локомотива».

Первый гол Нойштедтера и растерянность Турции

Российские футболисты, памятуя об ошибках турков в обороне в первом матче, с первых же минут начали мощный прессинг, под которым соперники чувствовали себя крайне некомфортно. Особенно активны на левом фланге были свежие Кудряшов и Кузяев в компании с Александром Головиным.

Подопечные Мирчи Луческу ответили неожиданной контратакой три в одного, из которой победителем вышел Георгий Джикия. Защитник «Спартака» в последний момент умудрился прервать опаснейший прострел в штрафную.

А уже через несколько минут Джикия отметился у чужих ворот. После подачи углового Георгий технично принял мяч на грудь и сильно пробил в штангу. От стойки снаряд отскочил прямо на ногу Роману Нойштедтеру, которому оставалось лишь не промахнуться с нескольких метров. Для натурализованного немца данный гол стал первым в составе сборной России.

Тут же отечественная национальная команда, подгоняемая многочисленными болельщиками, чуть не отличилась вновь. После прострела Дзюбы Алексей Ионов почти успел добраться до мяча.

Вторая половина тайма получилась не настолько зрелищной. Россияне спокойно продолжали играть в прессинг, вынуждая соперника совершать ошибки, но опасных моментов не создавали.

Турки в эти минуты даже сумели завладеть инициативой. Самый опасный момент создал полузащитник «Ромы» Дженгиз Ундер. Футболист сместился с правого фланга в центр и пробил в дальний угол. Гилерме оказался начеку. Помимо данного эпизода Маринато в основном приходилось скучать. Снаряд до него долетал нечасто.

Уверенная «точка» и нереализованные моменты

Второй тайм турки начали активнее, ведь им необходимо было набирать очки в Сочи, чтобы не потерять шансы на первое место в группе.

Россияне тут же начали пользоваться пустотами на чужой половине поля и один за другим создали несколько опасных моментов. Для начала Дзюба после подачи Ионова справа головой пробил чуть выше створа.

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Затем уже сам Алексей попал в перекладину, но перед этим угодил в офсайд. Наконец, Головин мог выбежать один на один с вратарём, но слишком далеко отпустил от себя мяч и позволил защитнику вынести его за пределы поля.

Тем не менее соперник не желал уступать. Давление гостей становилось всё сильнее. Да и силы начали покидать подопечных Черчесова. Особенно непросто на левом краю обороны пришлось Кудряшову, против которого действовал молодой и быстрый Ундер.

К счастью, в самые волнительные эпизоды оставался спокоен Гилерме. 32-летний голкипер провёл практически безупречный матч и вновь сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Мало того, натурализованный бразилец принял непосредственное участие во втором голе сборной России. После великолепного броска вратаря Головин совершил рейд по правому флангу и выполнил идеальный прострел на вышедшего на замену Черышева.

Гол полузащитника «Валенсии» трибуны встретили с восторгом, ведь именно он на «Фиште» забил потрясающий мяч в ворота сборной Хорватии.

В данном же матче гол Черышева оказался как нельзя кстати. После него стало очевидно, что туркам не удастся спастись. Сборная России спокойно довела матч до победы и практически обеспечила себе путёвку в Лигу А. Турки же проиграли отечественной команде второй раз за два месяца и лишились шансов на повышение в классе.

В последнем матче подопечные Луческу дома примут Швецию. Если скандинавам не удастся набрать три очка, российская команда официально закрепит за собой первую строчку.